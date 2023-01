Ile kosztuje euro, dolar, frank szwajcarski? Kursy walut [10.01.2023]

Kursy walut 10.01.2023. Złoty zyskuje

Kursy walut 10.01.2023. Złoty pozytywnie zaczął wtorkowy poranek, zyskując wobec głównych walut, choć nie były to gwałtownie wzrosty. Jedynie wobec euro polska waluta traci, ale wciąż do granicy 4,70 zł nieco brakuje. Z kolei dolar spadł już do 4,36 zł i spada w tempie ok. 0,7 proc. Tanieje także funt brytyjski i obecnie kosztuje 5,31 zł. W przypadku franka szwajcarskiego wahanie jest dużo niższe i waluta, w której niegdyś tysiące Polaków brało kredyty, kosztuje 4,74 zł.

Kursy walut 10.01.2023 FORE [10:00]

EUR/PLN 4,6907

USD/PLN 4,3693

CHF/PLN 4,7481

GBP/PLN 5,3157

Co wpłynie na kursy walut 10.01.2023?

Dla inwestorów w europejskiej walucie kluczowe dla wahań euro będą dwa przemówienia: Claudii m. Buch, wiceprezeski Deutsche Bundesbank, a także Isabel Schnabel z Europejskiego Banku Centralnego. Wahania dolara mogą być zależne od wystąpienia publicznego prezesa FED Jerome Powella, oraz krótkoterminowych prognoz dla sektora energetycznego. Dla złotego istotne będą kolejne doniesienia na temat KPO.

