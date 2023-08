Ile kosztuje euro, dolar, frank? [23.08.2023]. Złoty odrabia straty

300 plus nie wystarcza na wyprawkę szkolną? Część wyda pieniądze z 500 plus

Kursy walut 23.08.2023

Złoty obecnie zalicza spore wahania, jeszcze niedawno dolar kosztował poniżej 4 zł, a od jakiegoś czasu nie tylko ponownie jest wyceniany wyżej, ale utrzymuje się na poziomie ok. 4,11 zł. Podrożał również frank szwajcarski, który zbliża się do granicy 4,70 zł i kosztuje obecnie 4,68 zł, co nie jest dobrą wiadomością dla frankowiczów. Za to nisko wycenianie jest euro, które kosztuje obecnie 4,46 zł. Funt szterling kosztuje 5,24 zł.

Kursy walut 23.08.2023 FOREX [09:30]

EUR/PLN 4,4679

4,4679 USD/PLN 4,1108

4,1108 CHF/PLN 4,6813

4,6813 GBP/PLN 5,2447

Co może wpłynąć na kursy walut 23.08.2023

Dla polskiej waluty istotna będzie publikacja danych o koniunkturze gospodarczej w sierpniu i podaży pieniądza M3 za lipiec. W kontekście euro kluczowe będą dane o Indeksie PMI dla przemysłu i usług w Niemczech i całej strefie euro. Na kurs dolara mogą wpłynąć również publikacje indeksów PMI, a także dane o nieruchomościach i zapasach ropy naftowej.

