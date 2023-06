Ile kosztuje euro, dolar, frank? [KURSY WALUT 1.06.2023]. Złoty odrabia wczorajsze straty

Kursy walut 01.06.2023. Złoty odrabia straty

Kursy walut 01.06.2023. Dolar staniał względem ubiegłego dnia o 2 grosze i wraca do wycen sprzed kilku dni, gdy kosztował ok. 4,20 zł, obecnie to ok. 4,23 zł. Euro kosztuje 4,52 zł i również do niej złoty odrabia waluty. Frank szwajcarski kosztuje 4,65 zł i frankowicze raczej nie muszą się obawiać drastycznych skoków. Funt szterling nieco podrożał po ostatnich spadkach.

Kursy walut 01.06.2023 FOREX [9:30]

EUR/PLN 4,5294

4,5294 USD/PLN 4,2379

4,2379 CHF/PLN 4,6561

4,6561 GBP/PLN 5,2702

Co wpłynie na kurs walut 01.06.2023?

Na kurs polskiej waluty wpływ może mieć publikacja indeksu PMI dla przemysłu. Sporo wydarzeń będzie miało wpływ na kurs euro, w tym informacje o sprzedaży detalicznej i Indeksie PMI w Niemczech, oraz całej strefie euro. Strefy euro będą dotyczył także publikacje danych o inflacji konsumenckiej i stopie bezrobocia w maju, oraz wystąpienie publiczne Christine Lagarde, prezes ECB. Będzie opublikowany również Indeks PMI dla Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, co może wpłynąć na notowania franka i funta. Sporo będzie działo się w USA, wiadomo już, że widmo bankructwa Stanów Zjednoczonych oddaliło się po przegłosowaniu kompromisu pozwalającym na zwiększenie zadłużenia. Ma dojść też do wystąpienia szefa FED z Filadelfii, Patricka Harkera.

Pieniądze to nie wszystko Paweł Wojciechowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.