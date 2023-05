USA grozi bankructwo! To oznacza gigantyczny, światowy kryzys finansowy

Co oznacza bankructwo tak wielkiej gospodarki?

Economist wyjaśnia, że techniczna niewypłacalność rządu federalnego grozi kryzysem gospodarczym w USA i poważnymi turbulencjami w całej światowej gospodarce.

-Gdyby doszło do takiego formalnego bankructwa, resort skarbu i Fed będą starały się nie dopuścić do sytuacji, w której USA nie będą obsługiwać swego długu, i sięgną po rozwiązanie zwane "ustalaniem priorytetów płatności". Oznacza to, że rząd będzie spłacał odsetki od obligacji państwowych, ale przestanie wypłacać emerytury i żołdy, pensje pracowników sektora publicznego etc. - pisze tygodnik.

Jak czytamy Stany Zjednoczone są największym na świecie rynkiem publicznego długu; w portfelach prywatnych inwestorów są amerykańskie obligacje warte 25 bln dol.

-Ponadto amerykańskie obligacje państwowe uważane są za papiery dłużne obciążone najmniejszym ryzykiem na świecie, gwarantujące zwrot z inwestycji. Rządy innych państw, wielcy i mali inwestorzy lokują w nich środki i traktują je jako punkt odniesienia pozwalający ustalać cenę innych instrumentów finansowych - wyjaśnia "Economist".

To oznacza, że gdyby Kongres nie podnosił limitu zadłużenia przez dłuższy czas, doszłoby do zapaści na światowych rynkach finansowych.

Amerykę czeka ogromny wzrost bezrobocia?

Na dłuższą metę problemy z terminową spłatą obligacji doprowadziłyby do spadku wartości aktywów notowanych na giełdzie o 45 proc. - oblicza Rada Doradców Ekonomicznych Białego Domu. Według firmy Moody's bezrobocie w USA wzrosłoby w ciągu kilku miesięcy o 5 proc. Gospodarka zaczęłaby wchodzić w recesję, a rating kredytowy Stanów Zjednoczonych zostałby ponownie obniżony.

"Ameryka zawiodłaby zaufanie świata. Pojawiłyby się pytania o alternatywę dla dolara (...). Zaufanie, raz utracone, trudno jest odbudować" - konkluduje tygodnik.

Reuters przypomina, że Republikanie, którzy kontrolują Izbę Reprezentantów, od miesięcy nalegali, aby Demokraci zgodzili się na cięcia wydatków w zamian za porozumienie w sprawie podniesienia limitu zadłużenia. Taka decyzja musi być podejmowana regularnie, ponieważ w każdym roku rząd wydaje więcej niż otrzymuje w podatkach.

Jak pisze agencja AP dług publiczny USA wynosi obecnie 31,4 bln dolarów. Zwiększenie limitu zadłużenia nie upoważniałoby do nowych wydatków federalnych; pozwoliłoby tylko na zaciąganie pożyczek na spłatę tego, co Kongres już zatwierdził.

