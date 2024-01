Kursy walut 10.01.2023. Stabilna polska waluta

Mimo politycznego zamieszania związanego z aresztowaniami Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, złoty nie zaliczył znacznego spadku, więc nie spłoszyło to inwestorów. Na pewno pomógł brak zmian w stopach procentowych. Doszło do spadków ale nieznacznych, podrożało nieco euro i jest blisko granicy 4,35 zł. Z kolei dolar wzrósł minimalnie i wciąż znajduje się poniżej 4 zł. Frank szwajcarski kosztuje 4,66 zł. Potaniał jedynie funt szterling do 5,05 zł.

Kursy walut 10.01.2023

EUR/PLN 4,3481

4,3481 USD/PLN 3,9768

3,9768 CHF/PLN 4,6662

4,6662 GBP/PLN 5,0531

Co wpłynie na kursy walut 10.01.2023? Wystąpienia prezesów banków centralnych

Dla polskiej waluty kluczowe będzie dzisiejsze wystąpienie prezesa NBP Adama Glapińskiego o godzinie 15:00. Na kurs euro może wpłynąć wystąpienie członka zarządu ECB Luisa De Guindosa, dziś odbędzie się także wystąpienia szefa FED z Nowego Jorku, co może wpłynąć na dolara. W przypadku funta, kluczowe będzie wystąpienia szefa Bank of England Andrewa Baileya.

