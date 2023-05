Kursy walut 12.05.2023. Złoty traci wypracowaną przewagę

Choć złoty trzyma obecnie silną pozycję, to powoli główne waluty odrabiają straty. Euro jest obecnie notowane na poziomie 5,54 zł i zyskało ok. 2 grosze. Frank szwajcarski urósł o ok. 4 grosze, choć wciąż jest daleko od granicy 4,70 zł. Funt szterling kosztuje 5,20 zł. Dolar dalej znajduje się w dołku, choć zaczął odrabiać z rana straty, to koniec końców wzrósł tylko o nieco ponad grosz.

Kursy walut 12.05.2023 [9:30] FOREX

EUR/PLN 4,5415

USD/PLN 4,1540

CHF/PLN 4,6673

GBP/PLN 5,2079

Co wpłynie na kurs walut 12.05.2023?

Na wynik polskiej waluty wpływ może mieć publikacja BIEC (Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych) na temat przyszłej inflacji oraz publikacja protokołu z posiedzenia RPP. Wpłynąć na kurs euro powinno wystąpienie publicznego Luisa de Guindosa, członka zarządu Europejskiego Banku Centralnego. Inwestujący w funta powinni obserwować zaś informacje o PKB w I kwartale 2023 roku w Wielkiej Brytanii.

