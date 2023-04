Ile kosztuje euro, dolar, frank? Złoty zyskuje względem dolara

Kursy walut 14.04.2023. Złoty w dobrej

Kursy walut 14.04.2023. Pod koniec tygodnia dolar notuje niski kurs i zbliża się do granicy 4 zł. Obecnie kosztuje 4,20 zł choć w dołkach kosztował nawet 4,18 zł. Potaniał także funt, który kosztuje ok. 5,25 zł. Frank szwajcarski jest znacznie poniżej granicy 4,80 zł i kosztuje obecnie ok. 4,73 zł. Euro jest na stabilnym kursie ok. 4,65 zł.

Kursy walut 14.04.2023 FOREX [11:00]

EUR/PLN 4,6492

USD/PLN 4,2034

CHF/PLN 4,7332

GBP/PLN 5,2580

Co wpłynie na kurs walut 14.04.2023?

W piątek 14 kwietnia pojawi się wiele czynników wpływających na kurs dolara. W USA będą publikowane dane o cenach eksportu, wynikach sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej w marcu. Ponadto członek zarządu Fed Christopher Waller będzie występował publicznie. Dla polskiej waluty kluczowe będą dzisiejsze dane o inflacji. Dla franka szwajcarskiego istotne mogą być informacje o wskaźniku cen dóbr produkcyjnych w Szwajcarii. Dla inwestujących w euro ważne będą dane o inflacji konsumenckiej w marcu we Francji.

