GUS podał inflację za marzec! Jest spadek, ale nie mamy się z czego cieszyć

GUS podał ile wynosiła inflacja w marcu

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (czyli inflacji) w marcu 2023 roku według danych GUS wyniosła 16,1 proc. rok do roku. To oznacza, że o tyle wzrosły ceny względem marca 2022 roku. Względem lutego 2023 ceny, w marcu wzrosły o 1,1 punktów procentowych. Wygląda na to, że po rekordowym odczycie w lutym zaliczyliśmy spadek wskaźnika.

Oczywiście należy podkreślić, że spadek inflacji nie oznacza spadku cen. Ceny wciąż rosną, ale wraz ze spadkiem inflacji będą rosnąć w wolniejszym tempie niż do tej pory. Ponadto wciąż jesteśmy w sytuacji, w której inflacja jest dwucyfrowa, co jest oznaką kryzysu, a nawet spadek poniżej 10 proc. będzie wciąż długą drogą do ustabilizowania sytuacji finansowej Polaków. "Zdrowa" inflacja dla gospodarki wynosi ok. 2-3 proc.

Jakie produkty podrożały najbardziej?

GUS podał szczegółowe dane o wzroście cen szczegółowych produktów w marcu 2023 roku względem marca 2022 roku:

żywność i napoje bezalkoholowe - 24 proc.

24 proc. Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe - 12 proc.

- 12 proc. Odzież i obuwie - 7,7 proc.

- 7,7 proc. Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii - 19,6 proc.

- 19,6 proc. Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego - 14,4 proc.

- 14,4 proc. Zdrowie - 9,5 proc.

- 9,5 proc. Transport - 3,9 proc.

- 3,9 proc. Łączność - 9,4 proc.

- 9,4 proc. Rekreacja i kultura - 16,4 proc.

- 16,4 proc. Edukacja - 14,1 proc.

- 14,1 proc. Restauracje i hotele 16,9 proc.

16,9 proc. Inne towary i usługi 13,8 proc.

Ponadto podrożały także:

Towary - 17,1 proc.

- 17,1 proc. Usługi - 13,3 proc.

- 13,3 proc. Pieczywo - 25,6 proc.

- 25,6 proc. Mąka - 29,9 proc.

- 29,9 proc. Ryż - 28,5 proc.

28,5 proc. Mleko - 37,5 proc.

- 37,5 proc. Mięsa wieprzowe - 26 proc.

26 proc. Warzywa - 28,6 proc.

- 28,6 proc. Tłuszcze roślinne - 28,2 proc.

28,2 proc. Cukier - 81,5 proc.

81,5 proc. Gaz - 15,9 proc.

15,9 proc. Opał - 32,4 proc.

- 32,4 proc. Energia cieplna - 40,7 proc.

40,7 proc. Usługi transportowe - 19,7 proc.

19,7 proc. Turystyka zorganizowana za granicą - 23,1 proc.

Jak GUS liczy inflację?

W tym roku GUS zdecydował się aby przy liczeniu koszyka inflacyjnego sprawdzić czy np. producenci nie zmniejszają gramatury produktu, lub ich skład nie uległ pogorszeniu. Tym samym dane o wzroście cen urzędu są bliższe realnej sytuacji konsumentów. Ponadto do koszyka inflacyjnego włączono m.in. medyczne usługi diagnostyczne, czy catering. Co istotne, jeśli wydatki konsumentów na jakąś grupę towarów są nieznaczne, to jego cena nie będzie istotnie wpływała na wskaźnik.

