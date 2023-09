Wypowiedzenie umowy o pracę. Tych osób to nie dotyczy, są chronione prawem

Po tym jak RPP zdecydowało się na obniżkę stóp procentowych, drastycznie spadły notowania złotego. Porządnie straty odrobił dolar, który do niedawna miał spore kłopoty i był wyceniany poniżej 4 zł (w ostatnich tygodniach już powyżej), obecnie jest jednak wyceniany na 4,29 zł. Euro kosztuje obecnie 4,60 zł. Wzrósł frank szwajcarski do 4,82 zł, co na pewno jest złą wiadomością dla frankowiczów. Funt szterling kosztuje 5,37 zł.

Kursy walut 11.09.2023 FOREX [09:50]

EUR/PLN 4,6065

4,6065 USD/PLN 4,2948

4,2948 CHF/PLN 4,8231

4,8231 GBP/PLN 5,3783

Co wpłynie na kursy walut 11.09.2023?

Istotnym wydarzeniem dla kursu euro może być publikacja danych na temat produkcji przemysłowej w lipcu.

