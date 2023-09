Trzy obniżki stóp procentowych do końca grudnia. Co zrobi Rada Polityki Pieniężnej?

Wielka zmiana we wszystkich bankach! Może to dotyczyć każdego Polaka

W najbliższym czasie będą one prowadzone w tempie 25 pkt bazowych na posiedzenie. Spodziewamy się 3 cięć do końca grudnia i dalszej redukcji kosztu pieniądza w przyszłym roku. Obecna wycena rynkowa zakłada, że za kilkanaście miesięcy stopa referencyjna spadnie poniżej 5 proc. - przekonuje Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl.

Pierwsza faza zmniejszania się tempa wzrostu cen i wygasanie ubiegłorocznych szoków okazały się gwałtowne. W lutym inflacja przekroczyła 18 proc. i była najwyższa od 1996 r., a już pół roku później wyhamowała do 10,1 proc. r/r, zbliżając się do newralgicznego pułapu. Osiągnięcie jednocyfrowej dynamiki CPI zostało bowiem uznane za warunek do rozpoczęcia cięć. Choć nie został on jeszcze spełniony, to większość członków Rady Polityki Pieniężnej najprawdopodobniej nie będzie chciała odwlekać tego, co i tak nieuniknione, dlatego już teraz poprze wniosek o obniżkę.

Już we wrześniu zarówno inflacja konsumencka, jak i bazowa osuną się wyraźnie poniżej 10 proc. Ważnym argumentem, aby w takiej sytuacji z luzowaniem polityki nie czekać do października jest przedłużająca się słabość polskiej gospodarki. W poprzednim kwartale dynamika PKB rozczarowała i wyniosła -0,6 proc. r/r przy spadku konsumpcji o 2,7 proc. Wyraźnie zawiodły także najważniejsze wskaźniki za lipiec, sugerując, że koniunktura nadal nie ulega poprawie. Co więcej, aktualne pozostają obawy o tempo wzrostu gospodarczego w Europie Zachodniej, ale także w Chinach.

Wrześniowe posiedzenie RPP

Posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej odbędzie się 5 i 6 września, czyli w pierwotnie zaplanowanym terminie. Wcześniej NBP podawał, że posiedzenie zostało przesunięte na 12 i 13 września – wynika z kalendarium publikowanego na stronach banku centralnego. Termin wyznaczony na 5 i 6 września oznacza, że data posiedzenia została ponownie zmieniona. Wcześniej bowiem NBP podawał w kalendarium, że posiedzenie zostało przesunięte z pierwotnie planowanych 5 i 6 września na 12 i 13 września.

Na swoim ostatnim posiedzeniu w lipcu 2023 r. RPP zdecydowała się zakończyć cykl podwyżek stóp procentowych. RPP ostatniej podwyżki stóp procentowych dokonała we wrześniu 2022 r., kiedy to główna stopa procentowa banku centralnego została podniesiona do 6,75 proc.

