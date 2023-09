Złoty minimalnie odrabia ogromne straty po słowach Glapińskiego. Kursy walut [8.09.2023]

Kursy walut [8.09.2023]

W piątkowy poranek polska waluta umocniła się wobec euro, franka szwajcarskiego i dolara amerykańskiego. Euro kosztowało 4,62 zł, frank szwajcarski 4,84 zł, a dolar 4,31 zł. Dla porównania w czwartek ok. godz. 17.15 euro kosztowało prawie 4,63 zł, dolar 4,32 zł, a frank szwajcarski – 4,84 zł. Wcześniejszy nagły spadek złotego spowodowany był nagłą decyzją Rady Polityki Pieniężnej przy Narodowym Banku Polskim o obniżce stóp procentowych do 6 proc. Takiej decyzji nikt się nie spodziewał, co natychmiast odbiło się na kursie naszej waluty. Ale już sytuacja stabilizuje się i złoty umacnia się względem kluczowych walut.

Co wpływa na kursy walut? Czynników jest wiele, ale kluczowe tutaj są ceny na rynkach ropy, sytuacja geopolityczna i światowa gospodarka. W dobie bardzo dużej niestabilności zarówno geopolitycznej (wojna na Ukrainie), jak i ekonomicznej (rozpędzona inflacja, kryzys energetyczny) może coraz częściej dochodzić do wahań na rynkach walutowych.

Co zrobić, by nie przepłacać przy zakupie obcych walut? Kluczem jest bardzo systematyczna obserwacja rynku w momencie planowania zakupu i nie zostawianie tego na ostatnią chwilę. Oczywiście przy wymienia niewielkich kwot aż tak dużej starty nie ma, ale w przypadku większych już sytuacja staje się poważna i wybór właściwego momentu na kupno waluty obcej staje się kluczowy.

Forum Ekonomiczne Karpacz 2023: Małgorzata Jarosińska-Jedynak Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.