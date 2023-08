Ile kosztuje euro, dolar, funt? Złoty z małymi stratami. Kursy walut [31.08.2023]

Zwolnienia z pracy, emerytury i podatki. Co zmieni się w prawie od września?

Kursy walut 31.08.2023. Złoty z niedużą stratą

Złoty zalicza nieznaczne straty wobec głównych walut. Nieznacznie zyskuje euro, przez chwilę kosztowało już 4,47 zł, ale obecnie utrzymuje się na poziomie 4,46 zł. Nieco podrożał frank szwajcarski (do 6,65 zł) i funt szterling (do 5,20 zł), choć i tak te waluty są niżej wyceniane niż w ostatnich tygodniach, złoty jest w dobrej sytuacji. Spadek zaliczył dolar, który przez ostatnie tygodnie odrabiał straty od momentu gdy kosztował poniżej 4 zł. Choć jeszcze niedawno za dolara trzeba było zapłacić powyżej 4,10 zł, to obecnie znów spadł poniżej tej granicy i kosztuje 4,09 zł.

Kursy walut 31.08.2023 FOREX [09:15]

EUR/PLN 4,4626

4,4626 USD/PLN 4,0976

4,0976 CHF/PLN 4,6563

4,6563 GBP/PLN 5,2041

Co wpłynie na kurs walut 31.08.2023?

Na kurs złotego wpływ będą miały publikacje danych GUS na temat PKB w II kwartale 2023 roku, oraz wstępne szacunki inflacji za sierpień. Dla euro istotne będzie wystąpienie publiczne Luisa de Guindosa z zarządu ECB, protokół z posiedzenia ECB, dane o inflacji konsumenckiej i bezrobocia w strefie euro oraz dane gospodarcze z Niemiec (sprzedaż detaliczna w lipcu i stopa bezrobocia w sierpniu). Dla franka szwajcarskiego istotne będą dane o sprzedaży detalicznej. Na dolara wpłynąć może publikacja raportów o wydatkach i dochodach amerykanów i tygodniowa zmiana zapasów gazu.

Pieniądze to nie wszystko - Piotr Arak Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.