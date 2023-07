Kursy walut 13.07.2023. Dolar spadł poniżej 4 zł!

Kursy walut 13.07.2023. Drastyczny spadek dolara

Kursy walut 13.07.2023. Najbardziej gorącym tematem na rynku walut był spadek dolara poniżej 4 zł, który obecnie kosztuje ok. 3,97 zł. Trudno stwierdzić, jaki będzie dalszy los amerykańskiej waluty po tak znacznym wahaniu. Skutkiem spadku dolara są dane o inflacji z USA, która spadła do 3 proc. Warto podkreślić, że jeszcze we wrześniu 2022 roku dolar przebił granicę 5 zł! Ostatni raz odczyt poniżej 4 zł był w styczniu 2022 roku, przed wybuchem wojny na Ukrainie. Potaniał również funt szterling o ok. 4 grosze. Euro potaniało o 2 grosze. Podrożał natomiast frank szwajcarski (o 1 grosz) i trzyma kurs ok. 4,60 zł.

Kursy walut 13.07.2023 FOREX [10:00]

EUR/PLN 4,4332

4,4332 USD/PLN 3,9729

3,9729 CHF/PLN 4,6028

4,6028 GBP/PLN 5,1757

Co wpłynie na kursy walut 13.07.2023?

Na kursy walut 13.07.2023 wpłynąć mogą dane z Wielkiej Brytanii o miesięcznym PKB w maju, co może odbić się na funcie. Dla kursu euro istotne będą dane o inflacji konsumenckiej we Francji za czerwiec, oraz o produkcji przemysłowej w strefie euro za maj. Na kurs dolara mogą wpłynąć dane o inflacji konsumenckiej w czerwcu.

Pieniądze to nie wszystko Marcin Ociepa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.