Złoty osłabił się względem euro i umocnił względem franka. Kursy walut [12.07.2023]

Kursy walut [12.07.2023]

Kursy walut w środę 12 lipca 2023 roku. W środę po godz. 7.20 złoty osłabił się wobec euro o 0,02 proc. do prawie 4,44 zł. Kurs polskiej waluty wzmocnił się w stosunku do franka szwajcarskiego o 0,02 proc. Frank kosztował, więc 4,58 zł. W górę poszły też notowania złotego w stosunku do dolara o 0,15 proc., za którego płacono 4,02 zł.

Dla porównania złoty we wtorek przed godziną 17.00 umacniał się 0,04 proc. do euro, które było wyceniane na ponad 4,45 zł. Do dolara polska waluta umacniała się o 0,20 proc. Za walutę amerykańską płacono nieco ponad 4,04 zł. Z kolei za franka trzeba było zapłacić prawie 4,59 zł, po umocnieniu polskiej waluty o 0,58 proc.

Co wpływa na kursy walut? Czynników jest wiele, ale kluczowe tutaj są ceny na rynkach ropy, sytuacja geopolityczna i światowa gospodarka. W dobie bardzo dużej niestabilności zarówno geopolitycznej (wojna na Ukrainie), jak i ekonomicznej (rozpędzona inflacja, kryzys energetyczny) może coraz częściej dochodzić do wahań na rynkach walutowych.

Co zrobić, by nie przepłacać przy zakupie obcych walut? Takie pytanie wiele osób zadaje sobie szczególnie w okresie wakacyjnym. Kluczem jest bardzo systematyczna obserwacja rynku w momencie planowania zakupu i nie zostawianie tego na ostatnią chwilę. Oczywiście przy wymienia niewielkich kwot aż tak dużej starty nie ma, ale w przypadku większych już sytuacja staje się poważna i wybór właściwego momentu na kupno waluty obcej staje się kluczowy.

