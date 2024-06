Kryzys inwestycji na odwiercie geotermalnym w okolicy Tatr. Co dalej?

Kursy walut [6.06.2024]

Złoty w czwartek rano 6 czerwca umocnił się wobec dolara, który był wyceniany na 3,94 zł. Stracił natomiast do euro, które było wyceniane na 4,29 zł, a także wobec franka szwajcarskiego, za którego płacono 4,42.

W czwartek 6 czerwca po godz. 7. polska waluta umocniła się o 0,02 proc. w stosunku do dolara. Do euro osłabiła się o 0,17 proc., a w stosunku do franka szwajcarskiego o 0,28 proc.

Złoty w środę po południu umocnił się względem dolara, euro i franka szwajcarskiego. Euro o godz. 16.45 kosztowało ok. 4,29 zł, dolar niespełna 3,94 zł, a frank szwajcarski blisko 4,41 zł.

