Ile kosztuje usługa kominiarza? Co i kiedy trzeba przejrzeć przed zimą?

Pominięcie przeglądu kominiarskiego może prowadzić do poważnych konsekwencji. Zgodnie z art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, właściciele budynków są zobowiązani do regularnych przeglądów przewodów kominowych, spalinowych, dymowych i wentylacyjnych co najmniej raz do roku. Brak przeprowadzania tych przeglądów może skutkować sankcjami prawno-finansowymi.

Ile Kosztuje Przegląd Kominiarski?

Koszt przeglądów kominiarskich może znacznie się różnić w zależności od lokalizacji i zakresu prac. Na przykład, cennik usług kominiarskich w Krakowie czy Warszawie może być inny niż na Podkarpaciu. Jednakże można przyjąć, że przegląd kominiarski, w którym kominiarz sprawdzi stan techniczny przewodów kominowych i przeczyści je z umiarkowanej ilości sadzy, będzie kosztował od 110 do 200 złotych. Jeśli jednak budynek nie był poddawany przeglądowi przez dłuższy czas i przewody wymagają większego nakładu pracy, cena może sięgnąć nawet 300 złotych.

Co Należy Sprawdzić Przed Nadejściem Zimy?

Przed nadejściem zimy warto także zwrócić uwagę na inne aspekty związane z przeglądem kominiarskim. Kominiarze nie tylko oceniają stan techniczny przewodów kominowych, ale także dokonują przeglądów przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych. Ponadto, warto wiedzieć, że kominiarza można również wezwać zimą, gdy grożą nam niebezpieczne sopelki zwisające z dachu budynku.

QUIZ PRL: Szkoła w czasach PRL-u. Chodziliście? Musicie to pamiętać! Pytanie 1 z 15 1. Autorem „Elementarza” był: Falski Fikalski Gomułka Dalej