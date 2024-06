Ile kosztuje wychowanie dziecka? Zawrotna kwota

Koszt wychowania dziecka mocno w górę

Koszt wychowania jednego dziecka w Polsce w roku 2024 (do osiągnięcia osiemnastego roku życia i według stanu na koniec poprzedniego roku) to 346 tys. złotych (1602 zł miesięcznie), a dwójki dzieci - 579 tys. złotych zł. To dużo więcej niż w ubiegłym roku, kiedy wydatki te wynosiły odpowiednio 309 tys. i 513 tys., a po uwzględnieniu i zweryfikowaniu danych na początku br. wynoszą dla roku 2023 316 tys. i 518 tys. zł. W 2022 roku ten koszt wyniósł 265 tys. złotych, a dwójki dzieci - 439 tys. złotych.

Koszty wychowania dziecka wyliczono w oparciu o minimum socjalne podawane przez Instytut Pracy I Spraw Socjalnych (IPiSS). Minimum socjalne zapewnia zaspokajanie potrzeb na skromnym poziomie. Jest to tzw. górna granica ubóstwa.

Wychowanie dzieci - na co wydajmy najwięcej?

Większość ponoszonych wydatków na wychowanie dziecka, bo aż prawie 80 proc. to koszty związane z żywnością, mieszkaniem, transportem i edukacją. Jak podają autorzy raportu, w 2023 wzrosły one odpowiednio: żywność o 15,1 proc., mieszkanie o 13,4 proc., transport o 0,1 proc., edukacja o 12,8 proc.

Łączna inflacja wychowawczego koszyka zakupów w 2023 roku wynosiła 9,3 proc, a więc mniej niż inflacja CPI, która wyniosła 11,4 proc.. W tym samym czasie wydatki na dziecko wzrosły o 9,2 proc, czyli tyle samo co inflacja wychowawczego koszyka zakupów. Oznacza to, że rodziny nie zmieniły wydatków na dziecko w ujęciu realnym, pomimo że wydały na wychowanie o 9,2 proc. więcej, niż w poprzednim roku.

Koszt wychowania dziecka - minimum egzystencjalne

Autorzy badania podają też ten sam koszt wychowania dziecka wyliczony w oparciu o minimum egzystencjalne. W 2024 roku wynosi 179 tys. zł (829 zł miesięcznie), czyli ok. połowę kosztów wyliczonych w oparciu o minimum socjalne. Warto zaznaczyć, że minimum egzystencjalne zapewnia tylko przeżycie biologiczne.

