Mediana zarobków lekarza specjalisty na etacie wynosi ponad 26 tys. zł brutto-brutto.

Pielęgniarki zarabiają od 9 384 zł do ponad 22 tys. zł miesięcznie — i daleko im do płacy minimalnej w sektorze.

Lekarze bez specjalizacji mogą zarobić nawet ponad 30 tys. zł miesięcznie.

Wynagrodzenia w ochronie zdrowia znacząco przewyższają pensje nauczycieli i policjantów.

Pensje lekarzy specjalistów na etacie. Dane z AOTMiT

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) od ponad trzech lat zbiera dane o wynagrodzeniach personelu medycznego. Obejmują one szpitale, przychodnie i laboratoria posiadające kontrakt z NFZ.

Zgodnie z ustawą lekarz ze specjalizacją zatrudniony na etacie nie może zarabiać mniej niż 1,45 przeciętnego wynagrodzenia. W 2025 roku wyniosło ono 8 903,56 zł brutto. Oznacza to, że od lipca 2026 roku minimalna pensja specjalisty na etacie wyniesie 12 910,16 zł brutto — a koszt dla szpitala przekroczy 14 tys. zł.

Co ważne, aż 70 proc. lekarzy specjalistów na etacie zarabia już więcej niż minimum ustawowe. Mediana wynagrodzeń medyków wynosi 26 590 zł brutto.

Dane AOTMiT nie uwzględniają kontraktów B2B. A właśnie na kontraktach pracuje ponad 70 proc. specjalistów — blisko 83 tys. lekarzy. To tam kryją się najwyższe i najbardziej kontrowersyjne stawki.

Lekarze bez specjalizacji zarabiają więcej, niż myślisz

Lekarze bez specjalizacji to grupa, w której etatowcy stanowią około 71 proc. — około 53 tys. osób. Mediana ich wynagrodzeń wynosi 20 618 zł brutto.

W tej grupie rozpiętość płac jest jednak bardzo duża. Część lekarzy bez specjalizacji zarabia ponad 30 tys. zł miesięcznie. Wynika to ze specyfiki kontraktów i liczby zawartych umów — jedna osoba może pracować u kilku świadczeniodawców jednocześnie.

Lekarze-stażyści to osobna kategoria. Ich pensje wahają się od 9 426 zł do 13 tys. zł i są finansowane bezpośrednio z budżetu państwa.

Wynagrodzenia pielęgniarek. Ile płacą szpitale?

Pielęgniarki zarabiają coraz lepiej. Zależnie od kwalifikacji ich wynagrodzenie wynosi od 9 384 zł do 22 582 zł brutto miesięcznie.

To kwoty znacznie przekraczające ustawowe minimum w ochronie zdrowia. Podobnie jak w przypadku lekarzy — dane nie obejmują wszystkich umów, jakie może mieć jedna pielęgniarka. W praktyce zarobki mogą być wyższe.

Podwyżki od lipca 2026 roku. O ile wzrosną wynagrodzenia?

Od lipca 2022 roku wynagrodzenia w ochronie zdrowia są automatycznie powiązane z przeciętną płacą w Polsce za poprzedni rok. Mechanizm jest prosty: rośnie średnia krajowa — rosną minimalne pensje w szpitalach.

W 2025 roku przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 8,8 proc. w porównaniu z rokiem 2024. O tyle samo wzrosną minimalne stawki w ochronie zdrowia od lipca 2026 roku. Podwyżka przekroczy inflację.

Ministerstwo Zdrowia potwierdziło na posiedzeniu Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, że rezygnuje z planu zamrożenia tych podwyżek — mimo że w systemie brakuje pieniędzy na leczenie.

Ochrona zdrowia kontra budżetówka. Kto zarabia więcej?

Minimalne wynagrodzenia w ochronie zdrowia wypadają znacznie lepiej niż w innych zawodach finansowanych z publicznych pieniędzy.

Dla porównania:

Nauczyciel dyplomowany (najwyższy stopień awansu) zarabia minimalnie 6 397 zł zasadniczego od 1 stycznia 2026 roku.

Nauczyciel mianowany — minimum 5 469 zł, początkujący — 5 308 zł.

Policjant po podstawowym szkoleniu zawodowym — 6 966,50 zł, w oddziale prewencji — 7 466,50 zł.

Urzędnicy służby cywilnej na kierowniczych stanowiskach w ministerstwach mogą przekraczać 26 tys. zł przeciętnego wynagrodzenia — ale to niewielki odsetek pracowników administracji. Większość zarabia nieznacznie ponad średnią krajową lub poniżej niej.

Różnica jest wyraźna. Lekarz na etacie zarabia wielokrotnie więcej niż nauczyciel z wieloletnim stażem, ale też i odpowiedzialność za życie i zdrowie ma inną. Pielęgniarka z wyższymi kwalifikacjami może zarabiać tyle, co doświadczony urzędnik ministerialny.

Dlaczego w zarobkach lekarzy są takie duże różnice?

Rozpiętość wynagrodzeń w ochronie zdrowia wynika z kilku czynników. Po pierwsze — specjalizacja. Po drugie — rodzaj umowy: etat kontra kontrakt B2B. Po trzecie — placówka i jej lokalizacja.

Lekarze i pielęgniarki mogą mieć jednocześnie kilka umów z różnymi pracodawcami. AOTMiT nie ma możliwości zsumowania tych zarobków, bo świadczeniodawcy przekazują wyłącznie zanonimizowane dane. Rzeczywiste wynagrodzenia wielu specjalistów są więc wyższe niż widać w oficjalnych zestawieniach.

To właśnie kontrakty B2B pozostają największą niewiadomą — i to tam kryją się pensje, które budzą największe emocje społeczne.