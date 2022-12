Ile PiS wyda na jeden głos? Kalkulacja przedwyborczych obietnic dla emerytów

Ile PiS "zapłaci" za jeden głos?

W Polsce jest ponad 6 mln emerytów, a wraz z osobami 50+ (ok. 9 mln osób) stanowią 38 proc. społeczeństwa i połowę wyborców (w 2020 30 mln Polaków było uprawnionych do głosowania). Jeśli weźmiemy pod uwagę wydatki rządu - 13. i 14. emerytury wraz z waloryzacją kosztowały w 2022 roku 49 mld zł, a w przyszłym roku - jak wyliczała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg - koszty wyniosą 70 mld zł.

Jeśli więc podzieli się koszt emerytalnych wydatków w budżecie w 2023 roku przez liczbę emerytów, wyjdzie ok. 11 666 zł na głowę - czyli można powiedzieć, że PiS planuje wydać ponad 11 tys. zł za każdy głos w wyborach. Jeśli weźmiemy pod uwagę osoby w wieku 50+, to ok. 5 tys. zł. Jeśli do tego doliczylibyśmy 15. emeryturę, możemy spodziewać się, że ta kwota znacznie wzrośnie.

PiS ma duże poparcie w największej grupie społecznej. Czy grozi nam geriokracja?

Polskie społeczeństwo się starzeje, co wpływa również na to, że to starsze osoby mają większe znaczenie w wyborach niż młodzi. Według prognoz Komisji Europejskiej przed 2070 roku ludność Polski spadnie o niecałe 20 proc. przed 2070 roku, a udział osób starszych w społeczeństwie przekroczy 65 proc. GUS zwraca uwagę, że w latach 2000-2021 zwiększyła się liczebność osób w wieku poprodukcyjnym (ponad 60 lat dla kobiet i ponad 65 lat dla mężczyzn) z 2,9 mln do 8,5 mln. Ich odsetek w liczbie ludności wzrósł z 15 proc. do ponad 22 proc.

Dlatego nie powinno dziwić, że rząd kieruje więcej obietnic wyborczych do seniorów i "odpuszcza" sobie walkę o młode pokolenie. Jak wynika z sondażu Ipsos dla OKO.Press choć Prawo i Sprawiedliwość zyskałoby w wyborach parlamentarnych 2023 32 proc. głosów, a Koalicja Obywatelska 27 proc. Choć liderem wyborczym byłby PiS, to opozycja mogłaby stworzyć rząd. Co jednak ciekawe w sondażu można zauważyć, że PiS ma aż 49 proc. głosów wyborców w wieku 50+, gdy KO ma ich tylko 28 proc. Partia rządząca w ostatnim czasie straciła nieco poparcia w tej grupie (o 4 punkty procentowe), ale liczne obietnice mogą odwrócić ten trend w przyszłym roku.

