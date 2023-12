Ile wydamy na świąteczne prezenty? Będzie skromniej?

Wydatki na świąteczne prezenty 2023

Wręczanie prezentów pod choinkę to polska tradycja. Z listopadowego raportu serwisu Amazon sporządzonego we współpracy z Instytutem Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS wynika, że 75 proc. z nas zamierza wręczyć swoim bliskim świąteczny upominek. Średni budżet na prezenty to 650 zł, ale największa grupa ankietowanych, bo 24 proc., chce przeznaczyć na upominki od 251 zł do 500 zł. 21 proc. mówi o kwocie od 501 zł do 1000 zł. Podobne wyniki dało badanie SW Research dla Allegro. Największy odsetek badanych (39 proc.) planuje w tym roku wydać na prezenty między 201 a 500 zł. Wiele osób poluje na promocje, a część z nas kupiło je znacznie wcześniej np. w czasie Black Friday, żeby trochę zaoszczędzić.

Wybieramy tańsze zabawki

26 proc. rodziców zadeklarowało, że z uwagi na sytuację ekonomiczną kupuje tańsze warianty zabawek, a 44 proc. badanych odpowiedziało, że ogranicza zakupy zabawek i kupuje ich mniej. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że badanie dotyczyło całego roku, a nie okresu świątecznego. Rodzice, którzy deklarują, że ograniczyli liczbę kupowanych zabawek z uwagi na sytuację ekonomiczną, stanowią największy odsetek w grupie z dochodami 2001-3000 zł miesięcznie netto — 54 proc. W grupie osób o dochodach powyżej 7000 zł netto miesięcznie było ich 19 proc.

Cena najważniejszym kryterium wyboru

Przy wyborze prezentu kierujemy się ceną ( 84 proc. Polaków), jego funkcjonalnością (58 proc.) i jakością (54 proc.). Większość z nas uważa, że prezent powinien być praktyczny. Takie upominki sami chcielibyśmy otrzymać. 26 proc. Polaków chciałoby dostać na święta pieniądze. 21 proc. — bony podarunkowe. Co ciekawe – w 2022 roku najczęściej dostawaliśmy skarpety. Taki prezent dostało ponad 20 proc. ankietowanych.

