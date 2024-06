Ile wzrośnie Twoja emerytura, gdy masz do niej prawo a pracujesz [KWOTY]

Późniejsze przejście na emeryturę o jeden rok to 10% lub 15% plus

- Najważniejsza zachęta do wydłużania aktywności ekonomicznej i odraczania emerytury jest jednak zaszyta bezpośrednio w systemie emerytalnym. Pozwala to bowiem uzyskać znacznie wyższą emeryturę. Jeden rok później, to w ostatnich latach nawet 10-15 proc. wyższa kwota – podkreśla cytowany przez serwis interia.pl rzecznik ZUS, Paweł Żebrowski. Jak wygląda wskazany sposób na podwyżkę świadczenia w połączeniu z najnowszą prognozą w kwestii waloryzacji?

Rząd prognozuje, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2025 r. osiągnie wartość co najmniej 106,78 proc . Emerytura minimalna w tym roku to 1780,90 zł. Po waloryzacji wzrośnie do 1901,72 zł.

Jeśli wziąć pod uwagę prognozę emerytury minimalnej po waloryzacji oraz doliczyć wskaźnik 15%, to wysokość emerytury minimalnej wzrośnie o 285 zł, przy założeniu przejścia na emeryturę o jeden rok później.

Odłożenie przejścia na emeryturę o kilka lat może podwyższyć świadczenie już zdecydowanie. Dla uproszczenia, można rozważyć przykład kwoty 2 tys. zł, wskaźnik 12% (w okolicach średniej określonej przez rzecznika ZUS) oraz odłożenie przejścia na emeryturę o cztery lata. W takim przypadku kwota 2 tys. osiągnie po 4 latach wartość 3147 zł. Realnie, świadczenie wzrośnie bardziej z powodu kolejnych waloryzacji.

Drugi sposób na podwyżkę – miesiąc przejścia na emeryturę ma znaczenie

Przejście na emeryturę w lipcu może znacząco zwiększyć wysokość świadczenia, w porównaniu do przypadku przejścia na emeryturę miesiąc wcześniej. Powodem jest waloryzacja roczna. Jeśli ktoś może przejść na emeryturę w czerwcu, to powinien poczekać z tym do lipca, aby zwiększyć wysokość przelewów z ZUS.

Ulga dla pracujących seniorów – pensja 7 tys. bez podatku dochodowego

Ulga dla pracujących seniorów oznacza zwolnienie z podatku PIT przychodów do kwoty 85.528 zł. jednocześnie można stosować inne ulgi podatkowe.

Oznacza to, że w najlepszym przypadku można mieć wysokie zarobki po osiągnięciu wieku emerytalnego, bez podatku dochodowego, dodatkowo otrzymywać od urzędu skarbowego zwroty podatku

