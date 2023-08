QUIZ PRL. To nie były słodycze, ale każdy to jadł w PRL-u. Pamiętasz je?

Czy Polacy wiedzą ile zużywają prądu?

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez agencję badawczą YOTTA na zlecenie Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, badani deklarują, że zużywają mniej prądu niż wynika to z danych GUS. 16 proc. badanych zapytanych „czy wiesz, ile Twoje gospodarstwo domowe (rocznie) zużywa prądu” zadeklarowało poniżej 1000 kWh, 42 proc. 1000-2000 kWh, a co trzeci badany twierdził, że pomiędzy 2000 a 3000 kWh. 13 proc. badanych wskazało, że zużywa ponad 4000 kWh. Według danych GUS przeciętne zużycie prądu wynosi 2500 kWh, ale dotyczy to nie tylko tradycyjnych gospodarstw domowych, ale też gospodarstw rolnych i rodzin wielodzietnych.

Ile zaoszczędzimy dzięki limitom zużycia prądu?

Parlament już uchwalił nowelizację ustawy o ochronie odbiorców energii, tym samym zwiększając limity zużycia prądu po preferencyjnej cenie. Ustawa zakłada, że stawki netto za prąd dla gospodarstw domowych zostaną zamrożone na ubiegłorocznym poziomie. Jak podaje PKEE stawki wynoszą ok. 10 eurocentów za kWh (ok. 40 groszy), a średnia cena w Europie wynosi 25 eurocentów. W Czechach, Grecji, czy Irlandii zaś cena to aż 40 eurocentów.

W 2022 roku ustalono limity prądu na poziomie: do 2000 kWh dla gospodarstw domowych, do 2600 kWh dla gospodarstw z osobami z niepełnosprawnościami oraz do 3000 kWh dla gospodarstw z Kartą Dużej Rodziny i seniorów, którzy odchowali co najmniej troje dzieci oraz gospodarstw rolnych. Ustawa wprowadza nowe limity, od 3000 do 4000 kWh w zależności od gospodarstwa domowego.

Jak wylicza PKEE gdyby nie tarcza solidarnościowa, średni (roczny) rachunek za prąd wynosiłby w tym roku 5700 zł. Regulacje pozwoliły obniżyć te cenę aż do 2700 zł! Statystycznie więc gospodarstwo domowe oszczędzi ok. 3000 zł. Gospodarstwa ze specjalnymi limitami zaoszczędzą więcej, w przypadku osób z niepełnosprawnościami średnio 3600 zł, a w przypadku rolników 4000 zł.

- Jako Polski Komitet Energii Elektrycznej od długiego czasu edukujemy odbiorców energii nie tylko odnośnie tego, jak korzystać Tarczy Solidarnościowej, ale również jak optymalizować zużycie prądu w naszych gospodarstwach domowych. Dlatego w tym kontekście warto pamiętać, że rozwiązania rządowej Tarczy Solidarnościowej oferują dodatkowy rabat. Wystarczy, że w okresie od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. zmniejszymy zużycie prądu o co najmniej 10 proc. Wówczas otrzymamy dodatkowy upust o wartości 10 proc. całego rachunku za energię elektryczną, który zostanie rozliczony w 2024 r. - mówi Maciej Maciejowski z Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.

PKEE zaznacza, że wystarczy niewielka zmiana nawyków i wybór wybór energooszczędnych urządzeń, aby wyraźnie dostrzec zmianę wysokości rachunku. Wiele sposób na zmniejszenie zużycia prądu można znaleźć na stronie www.liczysięnergia.pl, która jest projektem Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. Jej głównym celem jest budowa i wzmacnianie świadomości na temat czynników kształtujących ceny prądu.

