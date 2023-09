Emerytura a kapitał początkowy. Jak ZUS go oblicza? Jaki ma wpływ na wysokość świadczeń?

Nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnością. Do wzięcia nawet kilka tys. złotych

Prawdziwa inflacja to 33 proc. zamiast 10 proc.?! Tak uważają Polacy

Co wpływa na cenę za sprzątanie mieszkania lub domu?

Cena za sprzątanie domu zależy od kilku czynników. Jeśli chodzi o zwykłe porządki w domu, a nie uprzątnięcie po remoncie, to firmy oferują trzy rodzaje usług:

* sprzątanie podstawowe;

* sprzątanie kompleksowe;

* sprzątanie w pakiecie (abonamencie).

W sprzątaniu standardowym do prac wlicza się odkurzanie i mycie podłóg, odkurzanie dywanów, sprzątnięcie kurzu z mebli, mycie łazienki i kuchni, w tym blatów i glazury. W zakres sprzątania kompleksowego wchodzi dodatkowo m.in. mycie okien, piekarnika, lodówki czy żaluzji. Jeśli zamawiamy sprzątanie co najmniej dwa razy w miesiącu możemy liczyć na rabaty. W dni robocze usługa jest zwykle tańsza, drożej jest w weekend.

Na cenę wpływa także powierzchnia do sprzątania. Najdrożej zapłacimy za duży dom, którego powierzchnia wynosi ponad 200 m2. Koszt sprzątania zależny jest również od lokalizacji (w większych miastach ceny będą wyższe), konkretnej firmy sprzątającej, dopłaty za dojazd oraz stanu mieszkania.

Ile kosztuje sprzątanie mieszkania lub domu?

Jak podaje serwis kb.pl za sprzątanie mieszkania lub domu o metrażu:

* do 40 m2 - zapłacimy od 222 do ok. 291 zł,

* od 40 m2 do 100 m2 - zapłacimy od 394 do 473 zł,

* od 100 m2 do 200 m2 - zapłacimy od 570 zł do 672 zł za jednorazowe sprzątanie.

Stawki za sprzątanie w dużych miastach

Biznes Interia sprawdził trzy firmy sprzątające w Katowicach, Warszawie i Krakowie, gdzie ceny sprzątania są następujące:

* za sprzątanie w Katowicach powierzchni 60 m2 zapłacimy 363 zł, domu o powierzchni 100 m2 565 zł, za kompleksowe sprzątanie domu o powierzchni 200 m2 zapłacimy aż 2243 zł,

* za sprzątanie w Warszawie powierzchni do 40 m2 zapłacimy 160 zł, do 70 m2 205 zł, a mieszkania o powierzchni do 100 m2 260 zł. W tym przypadku dodatkowo płatne są jednak środki czystości (40 zł),

* za sprzątanie w Krakowie powierzchni do 45 m2 zapłacimy 219 zł, domu do 60 m2 278 zł oraz do 105 m2 418 zł.

Domy oraz mieszkania powyżej 130 m2 wyceniane są na podstawie m2, wówczas cena wynosi 3,90 zł za m2.

Ile zapłacimy za dodatkowe usługi?

Jeżeli chcemy skorzystać z dodatkowych usług, takich jak m.in. mycie okien, piekarnika czy pranie kanapy, wtedy musimy liczyć się z dodatkowymi kosztami:

* mycie okien - od 30 do 80 zł za szt.,

* mycie lodówki - od 40 zł,

* mycie piekarnika - od 40 zł,

* mycie okapu - od 40 zł,

* sprzątanie balkonu - od 30 zł,

* mycie mikrofalówki - od 20 zł,

* czyszczenie syfonu - od 50 zł,

* prasowanie - od 45 zł,

* czyszczenie żaluzji - od 15 zł,

* pranie kanapy - od 120 zł,

* pranie dywanu 10m2 - od 40 zł

* pranie wykładziny 10m2 - od 30 zł,

* pranie fotela - od 40 zł,

* sprzątanie po remoncie - od 50 zł za godzinę.

QUIZ PRL: Jak się mieszkało za komuny? Pamiętasz te mieszkania? Pytanie 1 z 10 W domach z betonu nie było: prądu po godzinie 22 wolnej miłości czego się przytrzymać Dalej