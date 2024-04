Ile zarabia burmistrz? Wybory samorządowe 2024

Przed nami wybory samorządowe w Polsce. Kandydaci na burmistrzów, prezydentów miast, radnych wiele obiecują swoim wyborcom. Wielu z nich to zapewne lokalni patrioci, ale jeśli wygrają, to za swoją pracę będą otrzymywać konkretne comiesięczne wynagrodzenie. Na jakie zarobki mogą liczyć samorządowcy? Wszystko zależy od miejsca urzędowania i lokalnych radnych. Stawka przysługująca członkom rady gminy, w której liczba mieszkańców wynosi od 15 do 100 tys. nie powinny przekraczać 75 proc. stawki maksymalnej. Oznacza to, że radni gminy zarabiają 3220,96 zł za wykonywanie swoich obowiązków. W przypadku regionów do 15 tys. mieszkańców dieta ta wynosi, 50 proc. maksymalnej stawki, czyli 2147,31 zł.

Wynagrodzenie burmistrza ustalają radni. Ale nie oznacza to, że mają pełną dowolność. Obowiązują maksymalne stawki. W przypadku stanowiska burmistrza, prezydenta miasta oraz wójta wynagrodzenie miesięczne z tytułu pełnienia tej funkcji nie mogą przekroczyć 11,2-krotności ustawowej kwoty bazowej. To daje pulę przekraczającą nieco 20 tys. zł. Warto wspomnieć, że do danej puli doliczane są rozmaite dodatki.

Wybory samorządowe 2024

Wybory samorządowe w Polsce odbędą się w najbliższą niedzielę, czyli 7 kwietnia 2024 roku. Zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego, prawo do głosowania w wyborach samorządowych na terenie danej jednostki terytorialnej, przysługuje osobom, stale zamieszkującym jej teren. Zatem jeśli tego dnia wyjeżdżamy, to nie możemy wziąć z sobą zaświadczenia o prawie do głosowania. Głosujemy tam, gdzie jesteśmy zameldowani. Jednak zdarza się, że meldunek to jedno, a miejsce stałego zamieszkania to drugie. Wówczas chcąc głosować w miejscu zamieszkania należy dokonać zmiany stałego obwodu głosowania. Możliwość dopisania do spisu wyborców danej gminy jest możliwe przez cały rok. Osoby, które planują tego dokonać przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi, powinny jednak pamiętać, że urząd ma 5 dni na rozpatrzenie wniosku o zmianę stałego obwodu głosowania.

