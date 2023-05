i Autor: AP

Testy na ludziach

Implanty Neuralink. Firma Elona Muska twierdzi, że ma zgodę na testy na ludziach

Należąca do Elona Muska firma Neuralink, zajmująca się tworzeniem implantów mózgowych, poinformowała, że uzyskała zgodę amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków FDA na prowadzenie badań klinicznych na ludziach. "To wynik niesamowitej pracy zespołu Neuralink w ścisłej współpracy z FDA i stanowi ważny pierwszy krok, który pewnego dnia pozwoli naszej technologii pomóc wielu ludziom" - przekazała firma Neuralink we wpisie na Twitterze.