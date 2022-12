Indywidualne ogrzewanie w bloku a dofinansowanie

Z powodu słabej sytuacji gospodarczej i wysokiej inflacji ceny ogrzewania mocno poszybowały w górę. W trudnej sytuacji znaleźli się Polacy zamieszkujący domy jednorodzinne. Nie można jednak zapominać o tych osobach, które w tym roku muszą zapłacić naprawdę duże pieniądze ze względu na to, że indywidualnie, "na własną rękę" ogrzewają swoje mieszkanie w bloku. Czy mogą one także liczyć na pomoc finansową ze strony rządu? Okazuje się, że tak. "(...) Można wnioskować o dotację z tytułu ogrzewania domu: peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy w szczególności brykietem drzewnym, słomą lub ziarnami zbóż, olejem opałowym albo skroplonym gazem LPG - ustawa nie obejmuje gazu ziemnego.Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.(...)" - czytamy na stronie gov.pl.

Dopłata do ogrzewania z terminem składania wniosku do 30 listopada

O dopłatę można się ubiegać do 30 listopada 2022 r. Biorąc pod uwagę obecne wysokie ceny, z pewnością warto z niej skorzystać. Dla przykładu ci, którzy indywidualnie ogrzewają swoje mieszkanie olejem opałowym, w tym roku zapłacą ok. 8 zł za litr. Aby wystarczyło go na okres zimowy, należy wlać ok. 1000 litrów, co łącznie daje aż 8 tys. zł. Kwota z wala z nóg i wielu Polaków łapie się za portfel z przerażeniem i obawą, że w tę zimę ich mieszkania nie będą wystarczająco ogrzane. W przypadku oleju opałowego dofinansowanie może wynieść 2 tys. zł. Przy pozostałych źródłach ogrzewania dopłaty wynoszą: 3000 zł na pellet, 1000 zł na drewno, 500 zł na gaz LPG.

