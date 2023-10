Inflacja powoli spada. Ale jest zagrożenie, że po wyborach wystrzeli jak z procy

Inflacja w Polsce

Najnowsze dane GUS na temat inflacji wskazują na inflację na poziomie 8,2 proc. w zestawieniu rok do roku. Dla porównania w ubiegłym roku we wrześniu inflacja wynosiła 17,2 proc. Choć ceny wciąż rosną, to jednak mniej niż przed rokiem. Politycy w kampanii wyborczej muszą odnosić się do inflacji, bo ona dotyczy wszystkich. Ale powołując się na dane z GUS, obóz rządzący wielokrotnie powtarza, że sytuacja jest coraz lepsza, że wychodzimy z tego dołka inflacyjnego i na koniec nadchodzącego roku możemy spodziewać się inflacji nawet 4 proc. Takie są póki co teorie i prognozy. Ale jest też grupa sceptyków, którzy sytuację widzą inaczej. Eksperci twierdzą, że obecnie na rynku jest wiele czynników utrudniających prognozowanie w tym obszarze. Chodzi m.in. o osłabienie złotego, sytuację surowcową czy wzrost płacy minimalnej w 2024 r. Obietnice wyborcze polityków są niepokojące dla rynku detalicznego, bo mogą w konsekwencji doprowadzić np. do wzrostu cen. Nie bez znaczenia jest też polityka dotycząca stóp procentowych, które już kolejny raz obniżyła Rada Polityki Pieniężnej przy NBP. - Wprawdzie prognozy wskazują na to, że w kolejnych miesiącach dynamika wzrostu cen nadal będzie spadać, ale ewentualne nadmierne zainteresowanie kredytami może spowodować wzrost popytu w niektórych kategoriach, a nawet - szybszy wzrost cen niż w ostatnich miesiącach - zauważa dr Artur Fiks z Uczelni WSB Merito, cytowany przez propertynews.pl.

Co wpływa na inflację?

Eksperci niemal jednogłośnie studzą optymistów i przypominają, że do celu inflacyjnego, który wynosi 2,5 - 3,5 proc. wciąż nam daleko. A dopiero inflacja na takim poziomie jest pewna i bezpieczna zarówno dla gospodarki krajowej, jak i portfeli i budżetów przeciętnych Polaków. Nie bez znaczenia są oczywiście okoliczności zewnętrzne, jak np. wojna na Ukrainie, epidemia, czy inne kryzysy, których nawet nie jesteśmy sobie wyobrazić, a które niestety mogą nas spotkać. Ale ważna jest też polityka państwa i wewnętrzna sytuacja gospodarcza. A że jesteśmy w przededniu wyborów, to obietnic jest wiele, niestety gorzej może być z ich realizacją.

