Inflacja w Polsce. Najnowsze dane z GUS nie pocieszają

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-08-31 10:46

Roczna inflacja w Polsce niespodziewanie przyspieszyła do 3,4 proc. – wynika z najnowszych danych GUS. Ten odczyt, znacznie powyżej prognoz, to zły sygnał dla Rady Polityki Pieniężnej. Decyzja o stopach procentowych NBP może rozczarować kredytobiorców.

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Autor: vera
  • Inflacja w sierpniu 2026 r. niespodziewanie wzrosła do 3,4% w skali roku, zbliżając się do górnej granicy celu NBP (3,5%).
  • Miesięczny wzrost cen o 0,4% (lipiec-sierpień 2026) był dwukrotnie wyższy od prognoz ekonomistów, przyczyniając się do rocznego zaskoczenia inflacyjnego.
  • Mimo spadku cen żywności, roczny wzrost cen energii o 4,1% i paliw aż o 24,2% był głównym motorem inflacji.
  • Zaskakujący wzrost inflacji tak blisko celu NBP sugeruje, że na tańsze kredyty nie ma co liczyć, a Rada Polityki Pieniężnej rozważy to na posiedzeniu 8-9 września.

Inflacja w Polsce zaskakuje. Nowe dane GUS

Sierpniowe dane GUS-u przyniosły negatywne zaskoczenie dla analityków i konsumentów. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) wzrósł w sierpniu 2026 roku o 0,4 proc. w stosunku do lipca, czyli dwukrotnie mocniej niż zakładały prognozy rynkowe. Kluczowy jest jednak odczyt roczny, który pokazuje skalę problemu.

Ostatecznie skalę podwyżek w skali roku na poziomie 3,4 proc. (roczna inflacja w Polsce) należy uznać za spore negatywne zaskoczenie i może to być powód do niepokoju. Średnia szacunków ekonomistów sugerowała bowiem wzrost wskaźnika do zaledwie 3,1 proc. z poziomu 3 proc. odnotowanego miesiąc wcześniej. Tymczasem inflacja nie tylko przyspieszyła, ale też niebezpiecznie zbliżyła się do górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego, który wynosi 3,5 proc. Margines błędu jest już minimalny.

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Co napędza wzrost cen? Paliwa droższe o ponad 24 procent

Na szczegółowe dane dotyczące struktury inflacji trzeba będzie poczekać około dwóch tygodni, jednak już wstępny odczyt GUS wskazuje na głównego winowajcę drożyzny. Wśród trzech głównych kategorii cenowych tylko jedna odnotowała spadek. Ceny żywności i napojów bezalkoholowych zmalały o 0,9 proc. w skali roku i o 0,7 proc. w ujęciu miesięcznym.

Niestety, na tym dobre wiadomości się kończą. Ceny nośników energii poszły w górę o 4,1 proc. w ciągu roku. Prawdziwy szok widać jednak na stacjach benzynowych. Zgodnie z wyliczeniami GUS, ceny paliw do prywatnych środków transportu wystrzeliły w górę aż o 24,2 proc. rok do roku. Tylko w ciągu ostatniego miesiąca (od lipca do sierpnia 2026 r.) podrożały one o 5,2 proc., co Polacy z pewnością odczuli, tankując swoje samochody.

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