Dlaczego od 1 września budowa może stanąć w miejscu?

Wystarczy sobie wyobrazić, że mamy działkę i chcemy zacząć budować dom. Albo jesteśmy inwestorem i zamierzamy postawić nowe osiedle. Do tej pory, jeśli dla danego terenu nie było planu miejscowego, można było ratować się decyzją o warunkach zabudowy, czyli tzw. wuzetką. Od 1 września 2026 roku ta furtka zostanie zamknięta.

Nowe przepisy, które wchodzą w życie, mówią jasno: budować będzie można tylko tam, gdzie gmina uchwaliła albo miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, albo zupełnie nowy dokument – plan ogólny. To taka uproszczona mapa, która dzieli całą gminę na strefy, np. mieszkaniowe, usługowe czy zielone. Bez niej nie ruszy żadna nowa, duża inwestycja, a nawet budowa zwykłego domu jednorodzinnego może okazać się niemożliwa.

Problem w tym, że termin na przygotowanie planów ogólnych mija z końcem sierpnia 2026 roku, a wiele samorządów jest daleko w tyle z pracami. Jeśli nie zdążą, to od 1 września na ich terenie zapanuje inwestycyjny chaos, a właściwie jego brak. Nie będzie można wydać decyzji o warunkach zabudowy, bo zabraknie dokumentu nadrzędnego, czyli właśnie planu ogólnego. W efekcie wiele działek, które dziś są atrakcyjne pod budowę, z dnia na dzień może stać się bezużytecznych z inwestycyjnego punktu widzenia.

Którym gminom grozi paraliż inwestycyjny?

Dane, które spływają z samorządów, nie napawają optymizmem. Zgodnie z informacjami Ministerstwa Rozwoju i Technologii, które w najbliższych dniach będzie weryfikować dokładną skalę problemu, sytuacja jest poważna. Na ten moment wiadomo, że plany ogólne przyjęło zaledwie około 30 proc. gmin w całej Polsce.

To oznacza, że cała reszta jest w mniejszym lub większym stopniu zagrożona. Najgorsza sytuacja jest w tych samorządach, które kompletnie zignorowały problem lub go zbagatelizowały. Obecnie wiadomo, że ponad 638 gmin nie ogłosiło jeszcze projektów planów ogólnych, co oznacza, że cała procedura potrwa w nich jeszcze co najmniej kilka miesięcy. A to i tak optymistyczny scenariusz. Co gorsza, aż 118 gmin nawet nie rozpoczęło formalnych prac nad stworzeniem tego kluczowego dokumentu.

Dla mieszkańców i inwestorów w tych miejscach oznacza to jedno: od 1 września 2026 roku nie załatwią tam praktycznie żadnej nowej sprawy budowlanej. To właśnie tym samorządom najbardziej grozi paraliż inwestycyjny, który może zablokować ich rozwój na długie miesiące, a nawet lata. Jeśli gmina nie posiada też wystarczającej liczby planów miejscowych (a te pokrywają zaledwie 33 proc. powierzchni kraju), staje się inwestycyjną czarną dziurą.

Deweloperzy ostrzegają

Na całą sytuację z rosnącym niepokojem patrzy branża deweloperska, dla której brak stabilności w planowaniu przestrzennym to najgorszy możliwy scenariusz. Inwestorzy, którzy chcieli rozpocząć nowe projekty, zderzą się ze ścianą. Bez planu ogólnego nie będą mogli złożyć wniosku o tzw. zintegrowany plan inwestycyjny, czyli specjalne narzędzie do realizacji większych przedsięwzięć. Zostają zablokowani.

Głos w tej sprawie zabrał Michał Leszczyński z Polskiego Związku Firm Deweloperskich, który nie ukrywa, że branża liczy jeszcze na szybkie nadrobienie zaległości przez gminy. Jednak cierpliwość ma swoje granice.

Branża patrzy na to z niepokojem, ale wciąż jeszcze z nadzieją. Jeśli opóźnienie w przyjmowaniu planów ogólnych wyniesie dwa-trzy miesiące, to tragedii nie będzie. Natomiast jeśli to potrwa sześć miesięcy, a w niektórych gminach słyszymy nawet o roku, to będzie cios w inwestycje - powiedział Michał Leszczyński.

Sprawa jest prosta: kapitał nie lubi próżni i niepewności. Przedłużające się opóźnienia w uchwalaniu planów ogólnych to prosta droga do głębokiego paraliżu inwestycyjnego, który uderzy nie tylko w deweloperów, ale w całą lokalną gospodarkę. Inwestorzy po prostu przeniosą się tam, gdzie procedury są jasne i przewidywalne, a gminy, które nie zdążyły, zostaną na lodzie – bez nowych mieszkań, biur, fabryk i, co za tym idzie, bez nowych miejsc pracy i wpływów do budżetu.

Czy rząd Donalda Tuska wydłuży termin po raz kolejny?

Wiele samorządów, zwłaszcza tych mniejszych i wiejskich, liczyło po cichu na kolejne przesunięcie terminu. Nadzieję próbował podtrzymać Związek Gmin Wiejskich, który apelował do Ministerstwa Rozwoju i Technologii o więcej czasu. Argumenty były poważne: ryzyko paraliżu inwestycyjnego i potencjalne roszczenia odszkodowawcze od zablokowanych inwestorów.

Jednak wszystko wskazuje na to, że rząd Donalda Tuska pozostanie nieugięty. Stanowisko ministerstwa jest jasne: to była ostatnia prosta. Termin na uchwalenie planów ogólnych był już dwukrotnie przesuwany, dając samorządom dodatkowy czas na przygotowanie dokumentów. Kolejnego przedłużenia nie będzie.

Stawką są też konkretne pieniądze. Gminy, które nie zdążą z przyjęciem planów do końca sierpnia 2026 roku, stracą podwójnie. Po pierwsze, uciekną od nich inwestorzy, którzy przeniosą swój kapitał tam, gdzie da się budować. Po drugie, stracą szansę na dofinansowanie samego procesu tworzenia planów, ponieważ wnioski o środki na ten cel można składać tylko do 31 sierpnia. Czasu na ratunek jest więc coraz mniej, a rząd nie zamierza rzucać kolejnego koła ratunkowego. Gminy zostały postawione pod ścianą.

CZARZYŃSKA-JACHIM OSTRO: W SAMORZĄDACH DOCHODZI DO PARALIŻU DECYZYJNEGO