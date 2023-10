Inflacja w USA utrzymuje poziom 3,7 proc. Wielki spadek dolara do złotego?

Na to czekaliśmy! Promocje w Biedronce. Masło za 3,50 zł, parówki za 1 zł [WIDEO]

W minionych dniach z Rezerwy Federalnej napływały sygnały, że wyraźne zacieśnienie się warunków finansowych wynikające z ostrego spadku cen obligacji wyręczyć może władze monetarne i sprawić, że kolejne podwyżki stóp procentowych nie będą nieodzowne. Jeszcze we wrześniu potrzebę podniesienia w czwartym kwartale kosztu pieniądza o 25 pb, do przedziału 5,50-5,75 proc., dostrzegała większość decydentów. Tymczasem wycena prawdopodobieństwa podwyżki w listopadzie stopniała poniżej 10 proc., a przed końcem roku do 20 proc.

Łagodzenie nastawienie członków FOMC i ewolucja rynkowych oczekiwań nie są spójne z danymi, które stały się deską ratunku dla tonącego ostatnio dolara. USD/PLN w tydzień obniżył się o około 3 proc. i wymazał ponad połowę najsilniejszego od 2016 r. miesięcznego wzrostu z września, a po odczytach kurs dolara podskoczył o 3 grosze, rosnąc do 4,28 zł. W szerszym horyzoncie dolar mógł jednak wyczerpać potencjał do umocnienia, a jeden miesiąc nie przekreśla dezinflacji. Prognozy Cinkciarz.pl zakładają, że na koniec roku amerykańska waluta będzie kosztować ok. 4,15 zł.

