Jak jest otwarta Żabka w Wigilię i Boże Narodzenie? Sprawdź godziny otwarcia

Standardowo sklepy Żabka otwarte są od godziny 6 do 23. Dotyczy to sześciu dni tygodnia, od poniedziałku do soboty. W niedziele i święta franczyzobiorcy Żabki ("właściciele" pojedynczych sklepów) samodzielnie decydują o tym, czy otworzą w danym dniu lokal handlowy, czy tego nie zrobią.

W Wigilię wszystkie sklepy Żabka są czynne do godziny 14.00 - zgodnie z ustawą o zakazie handlu. Po godz. 14:00 decyzję o otwarciu sklepu podejmą sami franczyzobiorcy, a informacje o godzinach otwarcia można uzyskać w poszczególnych placówkach, na stronie www.zabka.pl oraz w aplikacji Żappka. Informacje te powinny zostać też wywieszone na drzwiach danego punktu.

Jak czynna jest Żabka w święta Bożego Narodzenia?

Wiemy, że w dwa świąteczne dni – 25 i 26 grudnia sklepy i dyskonty są nieczynne. Ale większość sklepów Żabka pracuje w dni objęte zakazem handlu korzystając z wyłączenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż osobiście i na własny rachunek. Godziny otwarcia sklepów mogą być różne. Zazwyczaj sklepy otwarte są w święta przez 8 lub 12 godzin. Często spotykanymi godzinami funkcjonowania Żabki przedziały 10-18 i 8-20, ale w niektórych sklepach klienci obsługiwani są w innych godzinach. Popularną godziną otwarcia Żabek 25 grudnia ma być 13:00 – warto jednak pamiętać, że tego dnia część właścicieli może w ogóle nie otworzyć sklepów. Przez cała dobę zrobimy za to zakupy w sklepach Żabka Nano, czyli placówkach bezobsługowych. Asortyment w placówkach Żabka liczy od 450 do nawet 1500 produktów. W każdej Żabce Nano dostępne są produkty marek własnych Żabki.

