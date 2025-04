i Autor: Shutterstock (2)

Śmierć i finanse

Jak legalnie wypłacić pieniądze z konta osoby zmarłej? Kiedy dyspozycja, a kiedy postępowanie spadkowe?

Śmierć bliskiej osoby to nie tylko czas żałoby, ale również konieczność uporządkowania spraw majątkowych zmarłego. Jedną z istotnych kwestii jest dostęp do środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Jak zgodnie z prawem uzyskać dostęp do tych pieniędzy? Jakie możliwości daje polski system prawny w tej materii?