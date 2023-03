i Autor: getty images

Ceny prądu

Jak naprawdę wygląda zamrożenie cen prądu? Zamiast spadku, trzykrotny wzrost

Rząd chwali się zamrożeniem cen prądu w 2023 roku, to jednak nie pozwoliło na zahamowanie wzrostu cen, a na jedynie zmniejszenie ich skali. Jak pisze Business Insider, 80-letniej pani Anieli mimo mniejszego zużycia prądu, kwota na rachunku wzrosła z 70 zł do 230 zł. Do tego na rachunku wzrosła opłata handlowa z 30 do 125 zł miesięcznie.