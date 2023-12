Jak przejść na emeryturę w Polsce? Takie warunki trzeba spełnić

Spis treści

Emerytura to świadczenie pieniężne wypłacane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych osobom, które po osiągnięciu wieku emerytalnego decydują się na zaprzestanie aktywności zawodowej. Świadczenie może dostać osoba mająca na koncie w ZUS jakikolwiek okres ubezpieczenia emerytalnego. Wystarczy nawet jedna składka. Składkę tę opłaconą ma m.in. każdy, kto kiedykolwiek pracował na umowie o pracę. Dla ustalenia prawa do emerytury na nowych zasadach nie ma znaczenia staż pracy, ale kobiety chcące otrzymać prawo do minimalnej emerytury muszą wykazać 20 lat składkowych, a mężczyźni o 5 lat więcej, czyli 25 lat stażu.

Wiek emerytalny w Polsce

Wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego możesz zdecydować, czy chcesz przejść na emeryturę czy też wolisz dalej pracować. Świadczenie emerytalne jest przyznawane głównie na wniosek zainteresowanego. Z urzędu otrzyma je osoba, która w dniu ukończenia 60. lub 65. roku życia pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracy. Nie musi wtedy dopełniać żadnych formalności w związku z przyznaniem emerytury.

Okresy składkowe i nieskładkowe

Do stażu pracy wlicza się zarówno okresy składkowe, jak i nieskładkowe, ale te ostatnie nie mogą wynosić więcej niż 1/3 okresów składkowych. Okresy składkowe to przede wszystkim okresy zatrudnienia, samodzielnego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenia emerytalne i rentowe (na przykład z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej) oraz inne okresy uwzględniane jako okresy składkowe. Okresy nieskładkowe są to okresy braku aktywności zawodowej, które są uwzględniane przy ustalaniu emerytury i renty. Takim okresem jest np. czas nauki w szkole wyższej (pod warunkiem, że się ją ukończyło).

Konieczny wniosek

O tym, kiedy po osiągnięciu wieku emerytalnego chcemy przejść na emeryturę, decydujemy sami. Aby to zrobić, konieczne jest złożenie wniosku. Emerytura zostaje przyznana od miesiąca, w którym wniosek ten został złożony. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wniosek został złożony w miesiącu, w którym osiągamy wiek emerytalny – wówczas świadczenie wypłacone zostanie od dnia ukończenia wieku emerytalnego. Wymagane dokumenty do wniosku do emerytury to przede wszystkim potwierdzenia przebytych okresów pracy i wysokość wynagrodzeń.

Kiedy złożyć wniosek emerytalny?

Prawo do emerytury powszechnej uzyskuje się nie wcześniej niż w dniu ukończenia wieku emerytalnego. Osoba ubiegająca się o to świadczenie nie musi składać wniosku w dniu urodzin. Może to zrobić na 30 dni przed spełnieniem warunków uprawniających do uzyskania świadczenia bądź w okresie późniejszym.

Osiągnięcie wieku emerytalnego w trakcie umowy o pracę

Co do zasady, wnioskowanie o emeryturę w momencie pozostawania w stosunku pracy nie będzie skutkowało przyznaniem emerytury - prawa do świadczenia zostaną przyznane gdy dojdzie do rozwiązania umowy z pracodawcą. Do czasu zakończenia stosunku pracy emerytura ulega zawieszeniu. Zostanie przyznana dopiero po przedłożeniu w oddziale ZUS świadectwa pracy.

Jak złożyć wniosek o emeryturę?

Wniosek o świadczenie możesz:

Złożyć na piśmie – wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami wypełnij i prześlij pocztą lub złóż w placówce ZUS. Załatwisz sprawę szybciej, jeśli wybierzesz placówkę w Twoim miejscu zamieszkania. Skrócisz w ten sposób czas związany z przekazaniem Twojego wniosku do placówki, która jest właściwa do jego rozpatrzenia.

Zgłosić ustnie do protokołu w placówce ZUS

Przesłać elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) na www.zus.pl. Żeby to zrobić, musisz mieć założone konto na PUE ZUS oraz profil zaufany na Elektronicznej Platformie Usług Administracyjnych (ePUAP ) albo bezpieczny podpis elektroniczny.

Ważne!

Formularze wniosków oraz wymaganych załączników znajdują na stronie internetowej ZUS w sekcji Wzory formularzy (można je stamtąd pobrać i wydrukować) lub w każdej placówce.

Jakie dokumenty są potrzebne, aby złożyć wniosek o emeryturę?

Dowód tożsamości,

Wypełniony wniosek EMP oraz informacja ERP-6,

Dokumentacja zatrudnienia - świadectwa pracy, umowy o pracę, które potwierdzają okresy ubezpieczenia,

Dokumenty potwierdzające okresy nieskładkowe - takie jak zaświadczenia o przebytym urlopie macierzyńskim, wychowawczym, wojskowej służbie zawodowej czy dokumenty dotyczące pobierania zasiłku chorobowego,

Informacja o dochodach - wykazująca wysokość wynagrodzeń, niezbędna do ustalenia podstawy wymiaru emerytury,

Zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych,

Dokumenty specjalne - dla osób ubiegających się o emeryturę wcześniejszą z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Jak udokumentować okresy składkowe?

Przechodząc na emeryturę należy dostarczyć do ZUS dokumenty potwierdzające okresy składkowe. Są to przede wszystkim okresy zatrudnienia. Możesz je udokumentować: zaświadczeniami od pracodawców, świadectwami pracy, legitymacją ubezpieczeniową z wpisami o zatrudnieniu.

Jeśli nie masz takich dokumentów, możesz przedstawić:

umowy o pracę,

opinie o pracy,

wpisy w starym (książeczkowym) dowodzie osobistym,

legitymacje służbowe,

legitymacje związków zawodowych,

pisma, które kierował do Ciebie pracodawca (np. o powołaniu, mianowaniu, zmianie angażu, przyznaniu nagrody),

kopie lub odpisy dokumentacji osobowej lub płacowej wydane przez jednostkę upoważnioną do przechowywania dokumentacji zlikwidowanych zakładów pracy.

Zaświadczenie o okresie zatrudnienia może wystawić: pracodawca, na podstawie Twoich akt osobowych, prawny następca pracodawcy, na podstawie Twoich akt osobowych.

Jakie okresy pracy możesz potwierdzić zeznaniami świadków?

Jeśli nie masz dokumentów, które potwierdzają Twoje okresy zatrudnienia, a zakład pracy został zlikwidowany i nie możesz znaleźć swoich akt osobowych, niektóre okresy zatrudnienia możesz udowodnić zeznaniami świadków (najlepiej byłych współpracowników).

Oczekiwanie na decyzję

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyda decyzję o przyznaniu emerytury w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji. Decyzję od ZUS w sprawie emerytury otrzymasz pod wskazany we wniosku adres zameldowania na pobyt stały, adres zamieszkania / pobytu, adres do korespondencji lub do rąk przedstawiciela ustawowego.

Osoby, które otrzymały negatywną decyzje w sprawie swojej emerytury lub nie zgadzają się z jej wysokością mogą się odwołać od wydanej decyzji poprzez wniesienie odwołania do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składamy za pośrednictwem Oddziału ZUS, który wydał decyzję.

Jak złożyć wniosek o emeryturę przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE)?

Zaloguj się na swoje konto PUE

W zakładce "Złożenie dokumentu" wybierz odpowiedni formularz EMP (wniosek o emeryturę)

Uzupełnij dane w formularzu wniosku i określ sposób odbioru decyzji. Możesz wybrać otrzymanie decyzji elektronicznie przez PUE lub w formie papierowej (z odbiorem osobistym, przez pełnomocnika lub pocztą)

Następnie wybierz usługę "Złożenie dokumentu ERP-6"

Uzupełnij dane w formularzu ERP-6

Podpisz formularze elektronicznym podpisem przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP

Wyślij wniosek elektronicznie do ZUS

Po złożeniu wniosku oczekuj informacji zwrotnej.

Quiz PRL. Emeryci w PRL-u, czyli wesołe jest życie staruszka Pytanie 1 z 10 W którym roku wszedł w życie dekret o organizacji ubezpieczeń społecznych? 1944 1946 1948 Dalej