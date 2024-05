Jak są czynne sklepy 1 maja?

1 maja obchodzimy Święto Pracy. To dzień, w którym pracownicy mają wolne. Do pracy nie idą również pracownicy sklepów. Zatem 1 maja zamknięte są wszystkie większe sklepy i galerie handlowe. Są jednak pewne wyjątki od reguły. 1 maja, czyli w dzień świąteczny, mogą być otwarte te sklepy, w których za ladą stanie ich właściciel. Zatem 1 maja otwarte będą małe sklepy osiedlowe i wybrane sklepy franczyzowe typu Żabka. Jednak o tym, czy sklep będzie tego dnia czynny zdecydują sami właściciele. A co z galeriami handlowymi? Jeśli w galerii handlowej są same sklepy, to taka galeria będzie nieczynna 1 maja. Ale jeśli w danej galerii handlowej znajdują się inne punkty np. gastronomiczne, kino, sala zabaw, to już mogą one być otwarte w dzień świąteczny. Ale uwaga! W takiej galerii handlowej mimo wszystko zamknięte będą pozostałe sklepy.

Mamy teraz tak zwaną majówkę. Wiele osób ma wolne w od 1 maja do 5 maja. Jednak nie dotyczy to pracowników handlu. 2 maja, czyli w czwartek, sklepy czynne są tak jak w każdy dzień powszedni. Zaś w piątek 3 maja znów są zamknięte. Ale 4 maja, w sobotę, czynne są tak jak w każą sobotę. A co z niedzielą? Niedziela 5 maja jest niedzielą niehandlową. Tego dnia sklepy wielkopowierzchniowe, markety, dyskonty są zamknięte. Zatem w niedzielę nieczynne są takie sklepy jak Biedronka, Lidl, Carrefour, Auchan.

Przed nami w 2024 roku niedziele handlowe wypadają w następujące dni:

30 czerwca 2024,

25 sierpnia 2024,

15 grudnia 2024,

22 grudnia 2024.

Pieniądze to nie wszystko Leon Komornicki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.