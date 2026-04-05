Zakaz handlu w Wielkanoc 2026 (5-6 kwietnia) obejmie większość dużych sklepów, w tym supermarkety, dyskonty i galerie handlowe.

W święta otwarte mogą być m.in. małe sklepy osiedlowe (obsługiwane przez właściciela), placówki franczyzowe (np. Carrefour Express), stacje paliw, piekarnie i lokale gastronomiczne.

Sklepy Żabka, działające na zasadzie franczyzy, będą otwarte w Wielkanoc 2026, a o godzinach otwarcia zdecydują franczyzobiorcy

Przed wizytą w sklepie warto sprawdzić godziny otwarcia, ponieważ właściciele mogą zdecydować o zamknięciu lub zmianie harmonogramu pracy.

Zakaz handlu w Wielkanoc 2026 – co trzeba wiedzieć

W Niedzielę Wielkanocną (5 kwietnia) oraz Poniedziałek Wielkanocny (6 kwietnia) obowiązuje ustawowy zakaz handlu. Oznacza to, że zdecydowana większość dużych placówek i sieci handlowych – w tym Biedronka, Lidl, Carrefour, Auchan, Netto czy Kaufland – pozostanie zamknięta. Zgodnie z przepisami ustawy o ograniczeniu handlu, zakaz dotyczy większości obiektów handlowych, w tym: supermarketów, dyskontów, drogerii, sklepów wielkopowierzchniowych. Nieczynne są również sklepy w galeriach handlowych.

Przepisy wynikają z ustaw o dniach wolnych od pracy oraz ograniczeniu handlu, które gwarantują pracownikom wolne święta. Złamanie zakazu może skutkować wysokimi karami finansowymi dla przedsiębiorców.

Jakie sklepy będą otwarte w święta wielkanocne

Mimo zakazu handlu istnieją wyjątki, które umożliwiają zakupy w ograniczonym zakresie. W Wielkanoc otwarte mogą być:

* małe sklepy osiedlowe, jeśli właściciel pracuje samodzielnie,

* placówki franczyzowe, np. Carrefour Express czy Lewiatan,

* stacje paliw (Orlen, BP, Shell),

* sklepy na dworcach i lotniskach,

* piekarnie, cukiernie,

* oraz lokale gastronomiczne.

Warto pamiętać, że każdy właściciel może indywidualnie zdecydować o zamknięciu lub zmianie godzin pracy.

Żabka w Wielkanoc 2026 – godziny otwarcia

Większość sklepów Żabka pracuje w dni objęte zakazem handlu, korzystając z wyłączenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż osobiście i na własny rachunek. W Niedzielę Wielkanocną i Poniedziałek Wielkanocny (5-6 kwietnia) obowiązują te same zasady działalności, jak w niedziele objęte ograniczeniami handlu. Decyzję o otwarciu sklepu podejmą sami franczyzobiorcy, a informacje o godzinach otwarcia są dostępne w poszczególnych placówkach i w aplikacji Żappka oraz na na stronie www.zabka.pl.

Godziny otwarcia sklepów mogą być różne. Żabki z reguły otwarte są w święta przez 8 lub 12 godzin. Często spotykanymi godzinami otwarcia Żabki są przedziały 10-18 i 8-20, ale w niektórych sklepach klienci obsługiwani są w innych godzinach. Warto jednak pamiętać, że tego dnia część właścicieli może w ogóle nie otworzyć sklepów.

PTNW - Miłosz Bembinow