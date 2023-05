Jak zmniejszyć ślad węglowy przy pakowaniu produktów? Reinier Schlatmann z DS Smith

800 plus nie wystarczy na długo? Inflacja pochłonie je szybciej niż 500 plus

Superbiznes: jak zielone rozwiązania mogą być stosowane w produkcji opakowań?

Reinier Schlatmann Regional Managing Director of East Europe w DS Smith: W biznesie ważna jest nie tylko redukcja kosztów, ale także zmniejszanie ilości odpadów generowanych w łańcuchu dostaw oraz innowacyjne, zrównoważone rozwiązania. W zakresie projektowania opakowań nawet pozornie małe działanie, np. minimalizacja użytych surowców, może przynieść znaczące oszczędności. Dzięki przemyślanemu i odpowiedzialnemu zaprojektowaniu możemy zredukować negatywny wpływ na środowisko, a także zoptymalizować koszty w całym łańcuchu dostaw.

Także dopasowanie przesyłek do zawartości w branży e-commerce ma ogromne znaczenie dla ekologii i śladu węglowego, jaki te przesyłki zostawiają po sobie. Bardzo często sklepy internetowe i przedsiębiorcy e-commerce wysyłają nam towary w zbyt dużych opakowaniach. Do polskich konsumentów oprócz zamówionych produktów ze względu na zbyt duże opakowania dostarczanych jest ponad 40 mln m3 powietrza. To tak jakby Polacy zapłacili za wysyłanie powietrza zgromadzonego w ponad 13 tys. basenów olimpijskich

Więc opakowania powinny być lepiej dopasowane do produktu?

Według przeprowadzonego przez DS Smith badania używanie zbyt dużych opakowań, oprócz znaczącego oddziaływania na środowisko naturalne, ma także negatywny wpływ na postrzeganie marek przez konsumentów. Co trzeci polski klient e-commerce (29 proc.), który odebrał przesyłkę, w której było zbyt dużo pustej przestrzeni wokół zapakowanego produktu, odczuwa negatywne emocje w stosunku do marki, której produkt zakupił. Kolejnych 18 proc. badanych deklaruje, że nie zdecydowałoby się na ponowny zakup u takiego sprzedawcy. Dzisiejszy konsument oczekuje ograniczenia materiałów używanych do pakowania. Marnowanie surowca i niepotrzebne koszty z tym związane to jedno, równie bolesny jest jednak koszt środowiskowy wynikający ze zbędnej emisji CO2.

A co z recyklingiem materiałów z paczek?

Recykling jest kluczowy, bo w pełni zamyka obieg. Produkujemy opakowanie używając papieru pochodzącego z recyklingu. W niektórych państwach mamy 14 dniowy obieg, czyli zużyte opakowanie, w ciągu 14 dni ponownie będzie przetworzone i wykorzystane. To zamyka pętlę, na tym polega cały koncept ekonomii recyklingu, używanie ponownie materiału tak długo, aż będzie to możliwe.

Jaka jest zrównoważona strategia DS Smith?

W DS Smith tworzymy opakowania z myślą o zmieniającym się świecie. Pracujemy dla czołowych firm z branży FMCG, sieci detalicznych i firm przemysłowych, dostarczając im innowacyjnych rozwiązań w projektowaniu opakowań, które pomagają zwiększać sprzedaż, ograniczać koszty i zarządzać ryzykiem. Jako dostawca opakowań przyjaznych środowisku odpowiadamy za wspieranie naszych klientów w zielonej transformacji. Nasi eksperci pracują nad innowacyjnymi projektami skupionymi na optymalizacji samych rozwiązań opakowaniowych, a także kosztów środowiskowych i finansowych generowanych w łańcuchach dostaw, odpowiadając na zapotrzebowanie na opakowania spełniające wymagania gospodarki o obiegu zamkniętym oraz redukcję śladu węglowego, a co za tym idzie zmniejszenie wpływu na środowisko i umożliwienie przedsiębiorcom osiągnięcia realnych oszczędności. Naszym celem jest wyeliminujemy z półek sklepowych 1 miliard opakowań z tworzyw sztucznych do 2025 roku.

