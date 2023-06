Jakie przepisy zmieniają się w czerwcu 2023? To musisz wiedzieć

Nowe limity dorabiania do emerytury. Ile seniorzy zarobią od 1 czerwca 2023 roku

Wielu emerytów i rencistów decyduje się na dodatkowe zarobki obok świadczeń otrzymywanych od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Należy jednak pamiętać, że istnieją określone limity dotyczące dodatkowych przychodów, które są uwzględniane. Dotyczy to wyłącznie osób, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego. Limity te są aktualizowane co trzy miesiące i zależą od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w poszczególnych kwartałach. Od czerwca obowiązuje nowa, ustalona górna granica bezpiecznego dorabiania.

I tak np. po osiągnięciu wieku emerytalnego, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, nie ma żadnych ograniczeń dotyczących dodatkowych zarobków. Również osoby pobierające rentę dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy wynika ze służby wojskowej, oraz rentę rodzinną przysługującą po osobach uprawnionych do tych świadczeń, mogą dorabiać bez żadnych ograniczeń. Jednak emeryci, którzy nie osiągnęli jeszcze wieku emerytalnego, muszą uważać, aby ich dochody nie przekroczyły określonego limitu, który może prowadzić do zmniejszenia lub zawieszenia wypłat z ZUS. Dlatego ważne jest, aby kontrolować swoje zarobki, aby uniknąć nieprawidłowości w wypłatach emerytury lub renty.

Od 1. czerwca 2023 roku wzrośnie zasiłek dla bezrobotnych. O ile? Obecnie zasiłek dla bezrobotnych wynosi 1304,10 zł przez pierwsze 90 dni pobierania oraz 1024,10 zł w kolejnych dniach. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że od 1. czerwca bieżącego roku zasiłek dla bezrobotnych zostanie podniesiony. To wynika z corocznej waloryzacji zasiłku, uwzględniającej wskaźniki cen towarów i usług za poprzedni rok.

Nowe wysokości zasiłku dla bezrobotnych będą wynosić:

1491,90 zł w okresie pierwszych 90 dni pobierania zasiłku,

1171,60 zł w kolejnych dniach pobierania zasiłku.

Warto zaznaczyć, że osoby o stażu pracy poniżej 5 lat otrzymają 80% kwoty zasiłku. Od czerwca będą to odpowiednio: 1193,52 zł przez pierwsze 90 dni oraz 937,28 zł w kolejnych dniach pobierania zasiłku.

Natomiast bezrobotni, którzy mają co najmniej 20 lat stażu pracy, otrzymają zasiłek podwyższony o 20%, czyli kolejno: 1790,28 zł przez pierwsze 90 dni oraz 1405,92 zł w kolejnych dniach pobierania zasiłku.

