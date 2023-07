Janusz Steinhoff: system emerytalny będzie się degradował

System emerytalny się degraduje? Steinhoff: Decyzja o podniesieniu wieku emerytalna była odważna

Jak mówił Janusz Steinhoff w programie "Pieniądze to nie wszystko" Polska będzie miała poważny problem, jeśli nie znajdzie prostego rozwiązania na niż demograficzny. Zdaniem byłego wicepremiera, 800 plus wcale nie pomoże na bolączki polskiej demografii.

- Jeśli przyjąć te prognozy demograficzne, Polska będzie miała w 2100 roku 29 mln mieszkańców. Nasze społeczeństwo się starzeje, rząd nie ma pomysłu na zabezpieczenie emerytalne, ten system emerytalny będzie się degradował, nasze społeczeństwo się starzeje, jest coraz mniej pracujących przypadających na jednego emeryta, rząd mnoży przywileje emerytalne. Decyzja o podniesieniu wieku emerytalnego przez Donalda Tuska była decyzją odważną, poważną i opartą na prognozach demograficznych - mówił Steinhoff.

Zdaniem Steinhoffa błędem było wyprowadzenie służb mundurowych poza powszechny system emerytalny.

- Tak zwany stan spoczynku, rozumiem sedziów, ale prokuratorów? Przecież to jest rzecz bulwersująca opinię publiczną. 30-40-letni prokurator idzie w stan spoczynku, a polscy podatnicy go utrzymują. Ma jeszcze apanaże w ramach tej emerytury adekwatne do jego ostatnich zarobków. Mamy do czynienia z sytuacją, w której do służb mundurowych, zaliczono strażników sejmowych, co jest dla mnie niezrozumiałe. [...] system powinien być systemem powszechnym, uwzględniającym różne uwarunkowania, ale mnożenie uprawnień dla takich, czy innych grup zawodowych, z punktu widzenia zasad sprawiedliwości społecznej nie powinien mieć miejsca, a z punktu widzenia ekonomii jest rujnowaniem całego systemu - mówił były wicepremier.

Najbliższe wybory będą decydować o przyszłości naszego państwa

Steinhoff wypomniał Morawiecki obiecał inwestycje 25 proc. PKB, a ten poziom spadł bo przedsiębiorcy nie ufają państwu choćby ze względu na szybkie zmiany prawne etc. Skrytykował również licytację na obietnice i politykę zagraniczną PiS.

- Mamy do czynienia z tą kampanią wyborczą, z debatą o przyszłość naszego państwa. Czy będziemy na rubieżach Europy, krajem coraz mniej znaczącym podobnie jak Węgry, czy też będziemy krajem biorąc pod uwagę wielkość Polski, jednym z czołowych w Unii Europejskiej. Po wyjściu Wielkiej Brytanii Polska powinna być jednym z wiodących krajów europejskich. Mamy takie ambicje i one są realne, jeśli Polska będzie krajem prawa - stwierdził Steinhoff.

Całą rozmowę można obejrzeć poniżej:

Pieniądze to nie wszystko - Janusz Steinhoff