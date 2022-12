Jarosław Kaczyński o dopłatach dla rolników. "Poziom większy niż średnia w Unii Europejskiej"

Dopłaty dla rolników. "Poziom większy niż w Unii Europejskiej"

Jak stwierdził w niedzielę podczas Zgromadzenia Polskiej Wsi prezes PiS, "osiągnęliśmy w stosunku do 97 proc. gospodarstw rolnych to, o czym mówiliśmy od dawna, o co walczyliśmy". "Mamy już dopłaty rolnicze na poziomie europejskim, nawet nieco większym niż ten przeciętny w Unii Europejskiej" - wskazał.

Jarosław Kaczyński zwrócił uwagę, że jego ugrupowanie uczyniło także "dużo więcej w innych dziedzinach, jeżeli chodzi o ochronę własności polskiej ziemi". "To bardzo ważne, jeżeli chodzi o możliwości sprzedaży produktów rolnych na różne sposoby, bezpośredniej produkcji w gospodarstwach rolnych, takich wyrobów, które są od razu przeznaczone na rynek" - powiedział. Wskazał też na "różnego rodzaju dopłaty, które były podwyższane i będą podwyższane".

Prezes PiS zapowiada koniec nierówności między wsią a miastem

Jak przyznał lider PiS, w żadnym wypadku nie wyczerpuje to tego wszystkiego, co trzeba uczynić, by sytuacja polskiej wsi była sytuacją taką, jak być powinna. "By ta równość między wsią a miastem, równość pod każdym względem została w końcu zrealizowana" - stwierdził. Dodał, że nie zostało to jeszcze osiągnięte.

"Zbliżyliśmy się do tego m.in. poprzez wielkie programy inwestycyjne, które są w wielkiej mierze przeznaczone dla polskiej wsi. Tutaj doszło do znacznego postępu, szczególnie w ostatnich kilku latach" - mówił. Zaznaczył, że do tego stanu, w którym "przeciętna polska wieś, jeśli chodzi o różnego rodzaju możliwości cywilizacyjne nie ustępowałaby śródmieściu Warszawy droga dość daleka". "Taki jest nasz cel. Jeśli będziemy przy władzy to ten cel zrealizujemy" - zapewnił.

Wskazał, że dotyczy to też mniejszych miast, gdzie sytuacja pod wieloma względami jest podobna do tej na wsi.

Henryk Kowalczyk zapowiada zwiększenie dopłat do paliwa rolniczego

Wicepremier Kowalczyk zapowiedział zwiększenie stawki dopłat dla rolników za paliwo rolnicze oraz rozszerzenie dopłat na producentów i hodowców trzody chlewnej. "Chcemy do tych limitów dołożyć producentów i hodowców trzody chlewnej, bo tam też paliwo jest potrzebne" - powiedział.

"Na przyszły rok zaproponujemy zwiększenie limitów dopłat do paliwa dla producentów trzody chlewnej, zwiększenie stawki z 1 zł do 1,20 zł do litra paliwa. To będzie podniesienie o 20 procent tej stawki" - zapowiedział Henryk Kowalczyk.

