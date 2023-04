Jednak będzie waloryzacja 500 plus? Tajemnicze słowa Terleckiego

Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości pytany przez "Sieci" czy jego zdaniem PiS powinien zaproponować waloryzację 500+ wskazał: "Myślimy o jakimś mocnym prospołecznym i prorodzinnym elemencie, który ogłosimy na początku lata". Jak dodał, pytanie, czy dalej rozwijać 500+, czy też pójść w zupełnie nowym kierunku. "Ale decyzji jeszcze nie ma" - zastrzegł.

W sobotę szef rządu podkreślił w nagraniu opublikowanym na Twitterze, że program 500+ został wprowadzony dokładnie 7 lat temu, 4,5 miesiąca po zaprzysiężeniu rządu Beaty Szydło. Zapewnił, że dopóki PiS rządzi Polską, dopóty ten program nie jest zagrożony.

Morawiecki wskazywał, że program 500+ przyczynił się do spadku ubóstwa polskich dzieci, rodziny zaczęły jeździć na wakacje, a dzieci zaczęły masowo uczestniczyć w zajęciach rozwijających talenty. "Można powiedzieć, że w zakresie wsparcia rodzin, Polska weszła do wyższej ligi" - ocenił. Premier przypomniał, że po zapowiedzi wprowadzenia tego programu, oponenci polityczni Prawa i Sprawiedliwości straszyli katastrofą finansów publicznych. "Ale żadnej katastrofy nie było i nie ma. Co więcej, pomimo przekazania rodzinom już ponad 214 mld zł doprowadziliśmy do spadku zadłużenia Polski w relacji do PKB i to w sytuacji ogromnych kryzysów, z jakimi od lat zmaga się świat" - powiedział Morawiecki.

7 lat temu rząd @pisorgpl spełnił swoją pierwszą obietnicę wyborczą i uruchomił program #Rodzina500Plus. Dziś wsparcie z niego otrzymuje około 7 mln dzieci. pic.twitter.com/fsFuP6FSdW— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) April 1, 2023

