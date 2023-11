i Autor: SHUTTERSTOCK

Nie uwierzysz

Jedno pytanie kasjera może anulować całe zakupy! I to zgodnie z prawem

Podczas płatności gotówką w sklepie można usłyszeć dobrze znane pytanie od kasjera. Tymczasem okazuje się, że w przypadku odmowy klienta, sprzedawca może unieważnić wszystkie zakupy. Co więcej, może to uczynić zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. Podczas płacenia za zakupy w kasie, klient ma do wyboru dwie formy płatności. Oczywiście chodzi o metodę gotówkową lub bezgotówkową, jak np. płatność kartą.