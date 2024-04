i Autor: Shutterstock

Jest nowy zarząd Orlenu! Znamy nazwiska

Rada nadzorcza powołała we wtorek Magdalenę Bartoś, Roberta Soszyńskiego oraz Wiesława Prugara do zarządu Orlenu – podał koncern we wtorkowym komunikacie. W ubiegłym tygodniu Rada nadzorcza Orlenu wybrała Ireneusza Fąfarę na nowego prezesa. Wiceprezesem ds. korporacyjnych i pierwszym zastępcą prezesa został Witold Literacki.

Zmiany w zarządzie We wtorek Orlen poinformował, że rada nadzorcza spółki powołała z dniem 1 maja do zarządu spółki Magdalenę Bartoś na funkcję wiceprezesa ds. finansowych, Roberta Soszyńskiego na funkcję wiceprezesa ds. strategii i zrównoważonego rozwoju oraz Wiesława Prugara na funkcję członka zarządu ds. upstream. Powołania te, jak napisano, dotyczą wspólnej kadencji Zarządu, która kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2025. Kim są nowi członkowie zarządu? Powołana Magdalena Bartoś w latach 2019-2023 pracowała jako członek zarządu W.A.G. payment solutions a.s. gdzie odpowiadała między innymi za przygotowanie i przeprowadzenie debiutu giełdowego Grupy Eurowag na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych. Pełniła wcześniej funkcję członka zarządu w Paged, jak również pracowała w takich firmach jak PGE Polska Grupa Energetycznej, Enea Operator czy Nike Poland. Robert Soszyński w 2008 roku pełnił funkcję prezesa zarządu CIECH Service, w latach 2008-2011 był prezesem zarządu PERN Przyjaźń, był również wiceprezesem zarządu Polskiego LNG w 2015 roku. W latach 2018-21 pełnił funkcję zastępcy prezydenta m. st. Warszawa. Jest absolwentem m.in. Politechniki Warszawskiej oraz studiów MBA na Uniwersytecie Gdańskim. Wiesław Prugar, wg informacji podanej przez Orlen, jest związany z branżą od 1987 roku, m.in. z Instytutem Nafty i Gazu, firmą Gazomontaż, Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem oraz Orlenem. Członek wielu organizacji branżowych. Wieloletni członek Rady Doradczej Energy and Geoscience Institute na Uniwersytecie Utah, specjalizującym się między innymi w innowacyjnych rozwiązaniach dla przemysłu Oil and Gas.