Członek RPP o deficycie: sytuacja fiskalna wymaga szczególnej uwagi

Agencja Fitch Ratings obniżyła perspektywę ratingu Polski, co zdaniem Ludwika Koteckiego jest potwierdzeniem, że sytuacja fiskalna kraju wymaga szczególnej uwagi. Kotecki zauważa, że choć deficyt finansów publicznych był podwyższony w ostatnich latach, udało się jednocześnie znacząco zredukować inflację. Niemniej jednak, sytuacja w finansach publicznych pozostaje poważna.

Kotecki w rozmowie z „PB” podkreśla, że prognozy ekonomistów wskazywały na rok 2026 jako punkt zwrotny w procesie wychodzenia z wysokiego deficytu budżetowego. Obecna sytuacja sugeruje jednak, że ten scenariusz się nie zrealizuje, co wzmacnia potrzebę dyskusji na temat konsolidacji finansów publicznych.

Agencja Fitch Rating utrzymała rating Polski na poziomie A-, ale obniżyła jego perspektywę do negatywnej. Decyzja ta została uzasadniona utrzymującym się wysokim deficytem finansów publicznych (prognozowanym na 6,9% PKB w bieżącym roku i 6,5% PKB w roku następnym) oraz napięciami politycznymi w kraju.

Możliwa jest jeszcze jedna obniżka stóp procentowych w tym roku?

Ludwik Kotecki zapytany o to, czy decyzja Fitch Rating wpłynie na decyzje RPP dotyczące obniżek stóp procentowych, odpowiedział, że polityka fiskalna nie jest głównym wyznacznikiem poziomu realnych i nominalnych stóp procentowych.

Członek RPP podkreślił, że celem RPP jest sprowadzanie inflacji do poziomu zgodnego z celem NBP, czyli 2,5%. Dodał, że inflacja w sierpniu spadła do poziomu 2,8%, co jest obiecującym sygnałem w kontekście osiągnięcia celu inflacyjnego.

Kotecki zaznacza, że mandat RPP nie polega na ocenianiu działań rządu, lecz na dążeniu do stabilności cen. Sprowadzanie inflacji do celu inflacyjnego jest priorytetem, a obecne dane wskazują na skuteczność działań RPP w tym zakresie.

