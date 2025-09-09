Jest szansa na jeszcze jedną obniżkę stóp procentowych w tym roku? Członek RPP wyjawia

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
PAP
PAP
Marta Kowalska
2025-09-09 8:22

Mimo znacznego deficytu w finansach publicznych, inflacja w Polsce zmierza do celu inflacyjnego wyznaczonego przez bank centralny. Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP), podkreśla, że mandat RPP nie obejmuje oceny działań rządu, lecz koncentruje się na sprowadzeniu inflacji do pożądanego poziomu. W wywiadzie dla „Pulsu Biznesu” Kotecki sugeruje, że jeszcze w bieżącym roku możliwa jest kolejna obniżka stóp procentowych, a docelowy poziom stóp to 3,5-4%.

Ludwik Kotecki, członek RPP, z poważnym wyrazem twarzy, w okularach, jasnej koszuli i ciemnej marynarce, podczas European Financial Congress, omawia perspektywy obniżki stóp procentowych i deficyt. O tej analizie przeczytasz na portalu Super Biznes.

i

Autor: Wojciech Strozyk Ludwik Kotecki, członek RPP, z poważnym wyrazem twarzy, w okularach, jasnej koszuli i ciemnej marynarce, podczas European Financial Congress, omawia perspektywy obniżki stóp procentowych i deficyt. O tej analizie przeczytasz na portalu Super Biznes.
  • Ludwik Kotecki z RPP ocenia, że mimo wysokiego deficytu inflacja zmierza do celu.
  • RPP skupia się na inflacji, a nie na ocenie działań rządu.
  • Możliwa jest jeszcze jedna obniżka stóp procentowych w tym roku.
  • Kotecki komentuje decyzję agencji Fitch Ratings o obniżeniu perspektywy ratingu Polski.

Członek RPP o deficycie: sytuacja fiskalna wymaga szczególnej uwagi

Agencja Fitch Ratings obniżyła perspektywę ratingu Polski, co zdaniem Ludwika Koteckiego jest potwierdzeniem, że sytuacja fiskalna kraju wymaga szczególnej uwagi. Kotecki zauważa, że choć deficyt finansów publicznych był podwyższony w ostatnich latach, udało się jednocześnie znacząco zredukować inflację. Niemniej jednak, sytuacja w finansach publicznych pozostaje poważna.

Kotecki w rozmowie z „PB” podkreśla, że prognozy ekonomistów wskazywały na rok 2026 jako punkt zwrotny w procesie wychodzenia z wysokiego deficytu budżetowego. Obecna sytuacja sugeruje jednak, że ten scenariusz się nie zrealizuje, co wzmacnia potrzebę dyskusji na temat konsolidacji finansów publicznych.

Agencja Fitch Rating utrzymała rating Polski na poziomie A-, ale obniżyła jego perspektywę do negatywnej. Decyzja ta została uzasadniona utrzymującym się wysokim deficytem finansów publicznych (prognozowanym na 6,9% PKB w bieżącym roku i 6,5% PKB w roku następnym) oraz napięciami politycznymi w kraju.

Możliwa jest jeszcze jedna obniżka stóp procentowych w tym roku?

Ludwik Kotecki zapytany o to, czy decyzja Fitch Rating wpłynie na decyzje RPP dotyczące obniżek stóp procentowych, odpowiedział, że polityka fiskalna nie jest głównym wyznacznikiem poziomu realnych i nominalnych stóp procentowych.

Członek RPP podkreślił, że celem RPP jest sprowadzanie inflacji do poziomu zgodnego z celem NBP, czyli 2,5%. Dodał, że inflacja w sierpniu spadła do poziomu 2,8%, co jest obiecującym sygnałem w kontekście osiągnięcia celu inflacyjnego.

Kotecki zaznacza, że mandat RPP nie polega na ocenianiu działań rządu, lecz na dążeniu do stabilności cen. Sprowadzanie inflacji do celu inflacyjnego jest priorytetem, a obecne dane wskazują na skuteczność działań RPP w tym zakresie.

Super Biznes SE Google News

Polecany artykuł:

RPP tnie stopy procentowe? Ekonomiści pewni decyzji o obniżce
Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich - Karpacz 2025
QUIZ PRL. Dekrety i plany – gospodarka PRL w pigułce
Pytanie 1 z 15
Jakie przedsiębiorstwa dominowały w gospodarce PRL?
QUIZ PRL: „Dekrety i plany – gospodarka PRL w pigułce”
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki