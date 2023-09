Jeszcze niższa 14. emerytura? Czy dodatek pielęgnacyjny może zmniejszyć “czternastkę”?

Nowe terminy wypłat i wyższe kwoty emerytur z ZUS. Kiedy pieniądze dotrą we wrześniu?

14. emerytury, które będą wypłacane we wrześniu wyniosą 2650 zł brutto. Jednak seniorzy, których emerytury wynoszą ponad 2900 zł brutto będą mieli świadczenie pomniejszone według zasady "złotówka za złotówkę". Co więcej, osoby z emeryturami wysokości 5300 zł czternastki nie dostaną. Co jednak jeśli czyjeś zasadnicze świadczenie limitu nie przekracza, a pobiera dodatek, który w teorii pomniejszy jego czternastkę?

Jak podaje portal infor.pl, 14. emerytura nie zostanie pomniejszona o dodatek pielęgnacyjny. Jak wynika z ustawy z dnia 26 maja 2023 roku o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów przy pomniejszaniu świadczenia pod uwagę nie jest brany dodatek pielęgnacyjny, gdyż nie jest on ujęty w ustawie.

Czy dodatki emerytalne mogą pomniejszyć czternastkę?

Czy jednak wszystkie dodatki są wyłączone z tego limitu? Nie do końca. Limit 2900 zł brutto dotyczy świadczeń ujętych w art. 2 ustawy, który zawiera aż 16 punktów. W art. 2 ujęte jest świadczenie o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

Czternastej emerytury nie powinny jednak obniżać dodatki kompensacyjne, dodatek za tajne nauczanie, dodatek dla sieroty zupełnej, jak i dodatki przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz represjonowanym.

