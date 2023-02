Joe Biden w Polsce. Koszty podróży amerykańskich prezydentów to dziesiątki milionów dolarów

Olbrzymie koszty wizyty Bidena w Polsce

Jak informuje Business Insider, podstawową dostępną informacją jest raport Government Accountability Office (GAO, odpowiednik polskiego NIK – red.) poświęcony trzem zagranicznym wizytom prezydenta Billa Clintona w 1998 r. Wynika z niego, że trzydniowa (16-19 kwietnia – red.) podróż do Chile kosztowała 10,5 mln dol., ośmiodniowa (24 czerwca – 3 lipca – red.) podróż do Chin 18,8 mln dol., a kilkudniowa (23 marca – 2 kwietnia – red.) wizyta w sześciu afrykańskich państwach pochłonęła 42,8 mln dol. Co istotne, zestawienie nie zawiera wydatków Secret Service.

Portal wylicza, że jeśli przemnożymy kwoty podane w raporcie GAO przez wskaźnik zakumulowanej inflacji CPI odnotowanej pomiędzy 1998 r. a końcem 2022 r. okaże się, że koszty według aktualnej wartości pieniądza wyniosłyby:

wizyta w Chile – 19 mln dol.;

wizyta w Chinach – 34 mln dol.;

wizyta w kilku państwach afrykańskich – 77,46 mln dol.

Ile kosztuje godzina lotu Air Force One?

"Kontrolerzy GAO nie zatrzymali się jednak na Billu Clintonie. Kilka lat temu przeprowadzili kontrolę wydatków na podróże Donalda Trumpa do jego hotelu w Mar-a-Lago w 2017 r. Wykazała ona, że trzy prezydenckie wyloty kosztowały amerykańskiego podatnika łącznie 13,6 mln dol. Na tę kwotę złożyło się ok. 10,6 mln dol., które pochłonęło wykorzystanie państwowych samolotów oraz łodzi. Godzina lotu Air Force One jest szacowana na ok. 206 tys. dol. Poza tą maszyną w trakcie podróży amerykańskiego prezydenta podrywane z ziemią są również samoloty z systemem AWACS – w trakcie kijowskiej wizyty Joego Bidena nad polskim niebem znajdowały się trzy takie maszyny. Ponadto, gdy prezydentem USA podróżuje, towarzyszy mu także tzw. samolot zagłady." pisze Business Insider.

Kolejne 3 mln dol. to koszt wynagrodzeń, transportu, zakwaterowania i wyżywienia pracowników prezydenckiej administracji z wyjątkiem funkcjonariuszy Secret Service oraz innych osób, których dane są utajnione. Podczas wizyty w Polsce pieniądze wydane na zakwaterowanie i wyżywienie trafią do właścicieli stołecznego hotelu Mariott, gdzie tradycyjnie już zatrzymują się kolejni amerykańscy prezydenci.

Oficjalna część wizyty Joego Bidena w Polsce rozpocznie się 21 lutego. Prezydent USA spotka się tego dnia ze swoim polskim odpowiednikiem oraz wygłosi przemówienie do Polaków u podnóża Zamku Królewskiego w Warszawie. Drugiego dnia dojdzie m.in. do spotkania z liderami państw regionu skupionych w tzw. Bukaresztańskiej Dziewiątce.

