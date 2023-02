Biden przyleciał do Polski Air Force One. Ile kosztuje przelot prezydenckim samolotem?

Masz firmę? To konto jest dla Ciebie. Teraz nawet 2000 zł na start

Air Force One, czyli samolot prezydenta USA

Kryptonim Air Force One nie dotyczy jednej maszyny, to jakimi samolotami latali prezydenci USA zmieniało się przez lata. Nazwę ustalono po tym jak w 1953 roku samolot prezydenta Eisenhowera o zawołaniu Air Force 8610 w trakcie komunikacji radiowej z kontrolą naziemną został mógł zostać pomylony z lotem cywilnym o nazwie Eastern 610. Tym samym Air Force One stał się jednym z symboli władzy prezydenta USA, niewiele mniej rozpoznawalnym niż Biały Dom.

Prezydent USA przyleciał do Warszawy samolotem wojskowym Boeingiem 747 czyli VCA-25A. To ostatnie lata użytkowania tej maszyny, bo w 2024 roku zostaną one zastąpione samolotami Boeing 747-8 Continental, które muszą jednak przejść odpowiednie modyfikacje. Kontrakt szacowany jest na 300 mln dolarów.

Ile kosztuje lot Air Force One? Wymiary, cena, wnętrze samolotu

Boeing VC-25A prezydenta Joe Bidena ma 70,7 metrów długości i 19,3 metrów szerokości, ma również 59 metrów rozpiętości skrzydeł, a jego masa wynosi 378 ton. Pełny zapas paliwa potrafi przelecieć 12,5 tys. kilometrów i do tego może być tankowany w powietrzu. W 2021 roku przeciętna godzina lotu prezydenckim samolotem kosztowała skarb państwa 206 tys. dolarów!

W tak ogromnym samolocie mieszczą się m.in. gabinet, spore sypialnie, kuchnie, pokoje prezydenckie, a nawet sala operacyjna do wykonywania zabiegów i apteka. Samolotem lata nie tylko prezydent, służba i ochrona prezydencka, ale także specjalnie akredytowanie dziennikarzy - łącznie może nim lecieć 70 osób.

Pieniądze to nie wszystko Antoni Kolek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.