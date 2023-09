Kaczyński grzmi: gotówki będziemy bronić jak niepodległości

„Jest jeszcze służba zdrowia, traktowana w poprzedniej części programu jako element polityki społecznej, a tutaj traktowana oddzielnie, z wielkim znaczeniem profilaktyki” – mówił w sobotę Kaczyński. Dodał, że często brakuje pieniędzy na różne dobre pomysły ministerstwa sportu, a z kolei środki na służbę zdrowia będą mocno zwiększane.

„A przecież profilaktyka jest niesłychanie ważna, żeby nie tylko leczyć, ale zapobiegać, żeby społeczeństwo było silniejsze i bardziej odporne, żeby starość, która wiąże się z chorobami, przychodziła później. I może warto się zastanowić, czy może nie zrobić jakieś kombinacji. Bo niektóre pomysły w tym programie są bardzo, bardzo dobre” – powiedział lider PiS.

Powiedział także, że kolejnym problemem jest cyfryzacja. Ocenił, że to jest wielki zasób i że „cyfryzacja ma ogarnąć całą Polskę”. „Ona dzisiaj dzięki pracy ministra Janusza Cieszyńskiego jest daleko posunięta, ale po 8 latach Polska ma być scyfryzowana. Z jednym zastrzeżeniem: będziemy bronić gotówki, gotówki jak niepodległości” – powiedział prezes PiS.

„Bo brak gotówki oznacza bardzo trudną sytuację w razie kryzysów i ataków, ale to także oddanie w ręce grupy ludzi kontroli nad innymi. Jedno kliknięcie i człowiek nie ma pieniędzy, jest w beznadziejnej sytuacji. Do tego nie można dopuścić, ani teraz, ani za 100 lat” – oświadczył Kaczyński.

Kaczyński o emeryturach stażowych

Kaczyński odniósł się także do emerytur stażowych. "W roku 1980, w Porozumieniach Sierpniowych, była mowa o stażowych emeryturach. Długo to trwało, bo już przeszło 43 lata minęło od podpisania tych porozumień. Dziś mogę z radością powiedzieć, że wprowadzimy emerytury stażowe: 38 lat dla kobiet i 43 lata dla mężczyzn" - powiedział prezes PiS.

Prezes PiS wskazał, że w ciągu ośmiu lat rządów Zjednoczonej Prawicy skumulowany wzrost PKB wyniósł 34 proc. Przypomniał, że w tym czasie zdarzyły się dwa duże kryzysy. Dodał, że za rządów PO-PSL - i "przy jednym lekkim kryzysie w Polsce" - skumulowany wzrost PKB wyniósł "tylko 24 proc."

Kaczyński przywołał też - jak mówił - sukces polityki społecznej za rządów Zjednoczonej Prawicy. Wskazał, że kiedy rządy PiS się rozpoczynały "30 proc. dzieci znajdowało się w sferze zagrożenia nędzą". "Koniec tego ośmiolecia (...) wg. danych organizacji autoryzowanych przez Eurostat (...) zmniejszyliśmy to w zeszłym roku do 4,2 proc., a są już dane z tego roku pierwsze (które mówią, że to spadło) do 3,2 proc." - podkreślił.

Szef PiS dodał, że obecnie na programy rodzinne rząd przeznacza 3 proc. PKB rocznie.

Jarosław Kaczyński przekonywał ponadto, że Polska coraz szybciej goni zachodnie państwa europejskie. "Osiągnęliśmy 80 proc. poziomu przeciętnego UE. Naprawdę idziemy szybko do wyrównania. Osiągnęliśmy jeszcze więcej, bo 86 proc. jeżeli chodzi o poziom życia, konsumpcję"

