Wielka inwestycja w Polsce. Co i dlaczego przenosi kanadyjski gigant?

Od przyszłego roku cała działalność operacyjna związana z serwisowaniem sprzętu Delta Electronics, która do tej pory była prowadzona w Holandii i we Włoszech, trafi do Polski. To strategiczny ruch globalnej firmy, która widzi w naszym kraju ogromny potencjał, zwłaszcza w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej.

Powód jest prosty i bardzo poważny. Wojna w Ukrainie i rosnące zagrożenie działaniami hybrydowymi ze strony Rosji zmuszają do zupełnie nowego spojrzenia na bezpieczeństwo. Jak mówi prezes kanadyjskiej spółki Delta Intelligent Building Technologies, Peter Strom, Polska ze względu na swoje położenie musi szczególnie dbać o infrastrukturę krytyczną.

Bliskie sąsiedztwo z Rosją i trwająca wojna w Ukrainie wymuszają na Polsce zwiększanie nakładów na zabezpieczanie infrastruktury krytycznej. Jeszcze do niedawna o wyborze systemów bezpieczeństwa decydowała cena, co sprzyjało masowemu importowi produktów z Chin i innych krajów azjatyckich – wyjaśnia Peter Strom.

Teraz to się zmienia. Dziś liczy się dostęp do zaawansowanych technologii, które mogą realnie chronić kluczowe obiekty.

Jak monitoring AI ma chronić infrastrukturę krytyczną?

W czasach, gdy sabotaż staje się realnym zagrożeniem – wystarczy przypomnieć celowe podpalenie hali przy Marywilskiej w Warszawie – zwykłe kamery już nie wystarczą. Kanadyjczycy rozwijają systemy monitoringu wizyjnego wspierane przez sztuczną inteligencję. To nie są proste urządzenia do nagrywania obrazu. To zaawansowane narzędzia, które potrafią same analizować sytuację i wykrywać potencjalne niebezpieczeństwo, zanim dojdzie do tragedii.

Oprogramowanie do tych kamer powstaje właśnie w Polsce, w gliwickim oddziale firmy. Sztuczna inteligencja uczy się rozpoznawać nietypowe zachowania, identyfikować osoby, które mogą stanowić zagrożenie, czy analizować ruch w pobliżu strategicznych obiektów, takich jak lotniska, dworce czy elektrownie.

Wiemy już, że kompleks hal przy ulicy Marywilskiej w Warszawie został celowo podpalony. Nie chcę podważać skuteczności stosowanych tam systemów bezpieczeństwa. Istota problemu polega jednak na tym, żeby zapobiegać podobnym sytuacjom w przyszłości – podkreśla Peter Strom.

Jak dodaje, za identyfikacją celów dla sabotażystów często stoją zwykli ludzie, którzy obserwują teren. Inteligentny monitoring ma pomóc służbom wyłapywać takie osoby i neutralizować zagrożenie w zarodku.

Polska bramą na Wschód. Podwojenie zatrudnienia i dalsze plany

Przeniesienie serwisu to dopiero początek. Firma Delta Intelligent Building Technologies w Polsce zamierza w ciągu najbliższych dwóch lat podwoić liczbę zatrudnionych inżynierów IT w swoim gliwickim centrum badawczo-rozwojowym. Obecnie pracuje tam 30 specjalistów, a wkrótce ma ich być 60. To oni będą rozwijać kluczowe technologie dla całej grupy.

Dla kanadyjskiej spółki Polska jest nie tylko ważnym rynkiem, ale też bramą do ekspansji na całą Europę Wschodnią. Peter Strom zaznacza, że Polacy doskonale rozumieją zachodnie standardy biznesowe, a jednocześnie znają realia kulturowe swoich wschodnich sąsiadów. To unikalne połączenie, które firma chce wykorzystać.

Prezes zdradził, że odbył już pierwszą rundę udanych rozmów z przedstawicielami polskich instytucji finansowych i firm z branży infrastruktury krytycznej. Spółka podpisała też umowę z Polskim Holdingiem Rozwoju (PHR), który ma pomóc w nawiązaniu strategicznych partnerstw, m.in. w sektorze kolejowym. Wygląda na to, że kanadyjska technologia z polskim wkładem intelektualnym już wkrótce będzie chronić najważniejsze obiekty w naszym kraju.

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