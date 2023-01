Karol III pozywa Elona Muska?! Spór królewskiej firmy z Twitterem na rynku nieruchomości

Król Karol III pozywa Elona Muska

Spółka The Crown Estate specjalizuje się w zarządzaniu nieruchomościami i zasobami biurowymi. Miała ona złożyć pozew przeciwko Twitterowi. Jak podają źródła pozew ma dotyczyć zaległości, jakie narosły Twitterowi wobec spółki. Koncern ma nie opłacać czynszu za wynajmowane biura w Londynie. Wcześniej Crown Estate miał wysłać wezwania do zapłaty. Obie firmy pozostają obecnie w kontakcie i trwają negocjacje w tej sprawie. Co istotne logotypy Twittera zniknęły z elewacji budynku.

To nie pierwsza tego typu sytuacja. W Singapurze pracownicy Twittera zostali wręcz wyeksmitowani, zanim ostatecznie Elon Musk zdecydował się zapłacić czynsz za tamtejsze biura.

Według "The Daily Telegraph - Twitter nadal je zajmuje. The Crown Estate to firma należąca do monarchii brytyjskiej. W zeszłym roku jej zyski netto wyniosły 384 mln dolarów. Trzy czwarte z jej zysków trafia ostatecznie do publicznego budżetu.

